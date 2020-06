Disque-denúncia já recebeu mais de 3 mil ligações em 2020, no Amazonas

As denúncias relacionadas à comercialização de substâncias entorpecentes somaram 2.067 registros neste ano | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus- A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), recebeu, neste ano, uma média de 680 denúncias mensais por meio do 181, o Disque-Denúncia, que recebe informações 24 horas por dia. De janeiro a maio, foram 3.409 registros, a maioria relacionados ao tráfico de entorpecentes.

As denúncias relacionadas à comercialização de substâncias entorpecentes somaram 2.067 registros neste ano. Na sequência aparecem as ligações para informar sobre roubos e furtos, com 227 registros.

Com ligações gratuitas tanto na capital amazonense quanto nos municípios do interior do estado, o 181 é o canal oficial para denúncias ao sistema de Segurança Pública e funciona diariamente, incluindo finais de semana e feriados. As ligações podem ser feitas por celular e telefones fixos, sem registro do telefone do denunciante.

A partir das denúncias da população, as informações são direcionadas à Polícia Civil para que sejam feitas as investigações, tudo sob a coordenação da Secretaria de Segurança.

Trotes

Um dado que preocupa os órgãos de Segurança é o aumento no número de trotes. Em janeiro e fevereiro de 2019, o 181 recebeu 499 ligações desta natureza. Neste ano, em igual período, foram 997 trotes recebidos.

Este tipo de conduta congestiona o sistema, além de tomar o lugar de um atendimento que poderia estar sendo feito para uma denúncia verídica.

