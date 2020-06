Atenção! Bairros da Zona Centro-Oeste ficam sem água nesta semana

O objetivo é promover melhorias no fornecimento de água | Foto: Divulgação

Manaus - Os moradores da Zona Centro-Oeste de Manaus precisam ficar atentos e guardar água em recipientes pois nos próximos dias 23 e 25 de junho, o fornecimento de água será interrompido. Os bairros Alvorada I e União, e os conjuntos Ouro Verde, Canaã, João Bosco, Duque de Caxias, Jardim Eucalipto e Parque das Samambaias serão abrangidos pelas paradas programadas.

A Águas de Manaus informou que realizará duas paradas programadas no Sistema Alvorada. O objetivo é promover melhorias no fornecimento de água e diminuir a quantidade de vazamentos em regiões abastecidas pelo sistema hidráulico Alvorada. A intervenção acontecerá em duas etapas, nos dias 23 (terça-feira) e 25 (quinta-feira).

No dia 23, os trabalhos iniciam às 19h vão até às 5h de quarta-feira, dia 24. Já a intervenção programada para o dia 25, acontece entre às 6h e às 14h. Em ambos os dias, o fornecimento de água tratada será retomado gradativamente logo após a conclusão do serviço. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na região em até doze horas depois da finalização dos trabalhos.

A população deve ficar atenta principalmente com a intervenção do dia 23, pois as obras podem impactar o trânsito em duas vias de grande fluxo: na Avenida Max Teixeira, nas proximidades do entroncamento com a Torquato Tapajós (onde ocorrerá a substituição do registro de 500mm) e na Avenida Desembargador João Machado, próximo ao Corpo de Bombeiros, onde será feita a instalação de registro 600mm.

