Dificuldades com seu bebê? Guia é criado para orientar pais em Manaus

As atividades são desenvolvidas de acordo com a faixa etária de cada criança | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus- Aliar atividades cotidianas das famílias à aprendizagem das crianças na faixa etária da educação infantil, durante o período de distanciamento social é a proposta do guia “Vivência de Criança, Saberes Familiares”, oferecido aos pais e responsáveis de mais de cinco mil alunos de 1 a 3 anos de idade de 22 creches municipais, das quais 21 foram inauguradas na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto.

Criado em março, o guia descreve as atitudes comuns entre bebês, as formas de incentivo ao andar e correr, o reconhecimento de sons utilizando utensílios domésticos, o estímulo à higiene pessoal, entre outros. Tarefas mais direcionadas também são indicadas, como a de encher e esvaziar baldes, que impulsiona a atividade motora e introduz a noção de espaço aos bebês. Todas as orientações contidas na cartilha são baseadas em estudos de pesquisadores referenciados ao final do material.

As atividades são desenvolvidas de acordo com a faixa etária de cada criança e são repassadas aos pais por grupos de aplicativos de conversas e acompanhadas pelos professores da turma. A hora do banho, da alimentação, do descanso e das brincadeiras são momentos de aprendizagem, que os pais podem aproveitar, por exemplo, para conversar sobre as partes do corpo, tipos de alimentos saudáveis, explorar bastante a fala e corrigir a pronúncia de palavras.

A professora do maternal 1, da creche municipal Virgínia Marília Melo de Araújo, Ana Cláudia dos Santos, destacou que o guia é um estímulo para os professores e para os pais no processo de ensino-aprendizagem dos filhos. ”O conteúdo digital do guia da quarentena facilita a comunicação da Gerência de Creches com os professores e, principalmente, com os pais. Conseguimos acompanhar como as crianças estão indo, mesmo a distância. E, sobretudo, é um incentivo para que a criança não pare de aprender e não sinta dificuldade no momento em que tiver de voltar para a sala de aula”, ressaltou.

Para a autônoma Andreia Maciel Ferreira, 36, mãe da Maria, 1 ano e 10 meses, e do Gabriel, 5 anos, o período da pandemia tem ajudado a família a estar cada vez mais próxima. O desafio era ter que conciliar as atividades domésticas, trabalho e educação dos filhos. “A iniciativa das creches com o guia me ajudou muito. Hoje já é uma rotina tranquila, porque meus filhos já sabem o horário que eles devem focar nos estudos e seguem toda a rotina como se estivessem na escola. Não é fácil, mas com a ajuda das professoras eu consigo dar conta e fico muito satisfeita com a atenção que elas nos dão”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atenção! Bairros da Zona Centro-Oeste ficam sem água nesta semana

Espaço provisório para população de rua realiza 15 mil atendimentos