Competências digitais de professores são temas de pesquisa em Manaus

Manaus- Identificar as competências digitais que os professores da rede pública estadual dominam e as que precisam ser aperfeiçoadas é o foco da “Autoavaliação de Competências Digitais de Professores” que a Secretaria de Estado de Educação e Desporto está realizando, via Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb). A partir do diagnóstico, a equipe de formação vai apresentar um plano de ação que atenda a essas necessidades expostas.

O questionário estará no ar de 22 de junho a 10 de julho e pode ser respondido por todos os professores da rede pública estadual. A participação não é obrigatória, entretanto o maior número de respostas resulta numa abordagem mais assertiva e eficaz dos formadores em relação aos educadores.

Ana Lucena, coordenadora do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), diz que é importante ter este retorno dos professores para que as formações atendam ao propósito de estarem ligadas à realidade dos docentes.

Acesso

Para responder o questionário, o professor ou professora deve acessar o endereço eletrônico https://www.guiaedutec.com.br/educador e efetuar seu cadastro. A guia de cadastro deve ser totalmente preenchida. Os dados informados não mantidos em sigilo. A seguir, deve selecionar o perfil “Professor”.

A plataforma é intuitiva, e o questionário contém 23 perguntas das áreas Pedagógica, Cidadania Digital e Desenvolvimento Profissional. Cada área tem quatro competências. Portanto, são avaliadas 12 competências quanto à integração das tecnologias no dia a dia. O resultado da Autoavaliação é expresso em uma devolutiva que mostra o perfil do docente em cinco níveis de apropriação, em cada área e em cada competência: exposição, familiarização, adaptação, integração e transformação.

O resultado da pesquisa com os professores da rede pública estadual do Amazonas está previsto para ser divulgado no dia 20 de julho, e a apresentação do plano e ação para o dia 24 de julho. A meta é alcançar 50% dos professores e 70% das escolas do estado.

