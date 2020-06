Família procura por cadela roubada dentro de casa em Manaus

Malu é uma cadela filhote sem raça definida, mas quem não entende de características de raças pode pensar que ela é um shitzu ou uma yorkshire. | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- Inconsoláveis, a família Brasil ainda não acredita que está sem a pequena Malu. A filhote que alegra a todos em casa há exatos sete meses, foi levada por um homem na manhã de domingo (21) e teve a ajuda de um comparsa. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o assaltante transporta a cadela em uma caixa de papelão fechada e foge do local. O caso aconteceu na rua Senador Filinto Miller, bairro Dom Pedro (Zona Centro-oeste de Manaus)

Enquanto um pulava o muro da residência, o outro indivíduo aguardava na rua. As cenas mostram dois homens andando com caixas de papelão no ombro em momentos diferente. Um trajava calça jeans clara e blusa de cor preta e o outro estava de camiseta branca e bermuda azul.

Sem a identidade dos criminosos e por meio de publicações da internet, Elza Brasil, a matriarca da família, foi informada por testemunhas que este homem (De calça clara) entrou no ônibus da linha 448 na avenida Constantino Nery, em frente a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Ainda segundo esta testemunha, com Malu, o assaltante desceu no Terminal 1 e desapareceu.

“Estamos completamente desesperados. Só quem gosta de animais, e cria com amor e carinho sabe o que estamos passando. Eu não quero mal há ninguém. Eu só quero minha cadela de volta. A Malu já faz parte da nossa família. Ela é uma cachorra pequena, dócil e calma. Quem tiver informações da nossa cachorrinha por favor, nos informe” disse em lágrimas Elza para o EM TEMPO.

Características do animal

Malu é uma cadela filhote sem raça definida, mas quem não entende de características de raças pode pensar que ela é um shitzu ou uma yorkshire. Tem pequeno porte, é peluda e as cores de sua pelagem são preta e branca.

Informações

Os tutores contam com a colaboração dos leitores do EM TEMPO para encontrar a cachorra, por isso quem tiver informações sobre o lugar onde Malu estiver, entrar em contato pelos números : (92) 98444-5753 ou 99357-0094.

Acompanhe os vídeos que flagram o momento do roubo:

Este homem foi visto pela última vez com a cadela no Terminal 1 | Autor: Arquivo Pessoal

Suspeito de cometer o roubo | Autor: Arquivo Pessoal





