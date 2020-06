Prefeitura recebe mais de cinco mil máscaras doadas por igreja

Manaus - Para ajudar na prevenção ao novo coronavírus, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (mórmons), doou 5.400 máscaras de tecidos à Prefeitura de Manaus. A entrega foi recebida pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e pela presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, nesta segunda-feira (22), no drive-thru solidário, localizado no estacionamento da prefeitura, na Compensa, zona Oeste.

“Os mórmons sempre são solidários às causas sociais de Manaus. Os fiéis, em todo Brasil, confeccionaram mais de 3 milhões de máscaras de uso pessoal durante a pandemia. Aqui em Manaus foram cerca de 50 mil máscaras produzidas por eles e hoje estão doando para a população que precisa e, por meio da prefeitura, 5.400 unidades. É um gesto muito nobre vindo de pessoas incríveis, que estão sempre do lado do povo nos momentos difíceis”, disse o prefeito Arthur.

As máscaras doadas pelos mórmons foram feitas à mão por membros da igreja durante 45 dias. Na ocasião da entrega, a presidente do Fundo Manaus Solidária lembrou que a igreja já se fez presente com grande ajuda em outro momento crítico vivido pelo povo manauara, o incêndio do bairro Educandos.

“Quando houve aquele grande incêndio, eu vi várias pessoas de colete amarelo e não sabia de onde eram. Depois, fiquei sabendo que eram da Igreja dos Mórmons, que ajudaram incansavelmente com doação de roupas e na triagem das doações para os necessitados. Então, esse gesto de hoje reforça o comprometimento que eles têm como o povo de Manaus. As máscaras vão servir para quem precisa, pois, o vírus ainda está por aí e precisamos nos prevenir”, afirmou a primeira-dama Elisabeth Valeiko.

Segundo o pastor Altair Barbosa, as máscaras foram confeccionadas pelos fiéis, que fazem parte do projeto "Mãos que Ajudam a Salvar Vidas", um grupo de voluntários engajado em projetos sociais dentro das comunidades da cidade.

“Realizamos esse trabalho dentro da igreja há 20 anos, mas com a pandemia da Covid-19 pudemos mostrar, mais uma vez, que quando a sociedade civil organizada se junta ao poder público, nós podemos fazer muita coisa em benefício de quem realmente tem essa necessidade. Saber que o Fundo Manaus Solidária vai fazer a entrega de forma correta para quem precisa faz a gente acreditar que todo o nosso esforço valeu a pena”, contou o pastor.

Doações

A campanha #ManausSolidária arrecada bens de primeira necessidade – roupas, calçados, gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e material de limpeza – para pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

As doações físicas podem ser entregues diretamente no drive-thru solidário montado no estacionamento da sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira. O acompanhamento sobre doações e entregas de donativos está disponível no site www.manaussolidaria.org.