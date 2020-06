Manaus registra 36 enterros na segunda(22); quatro por Covid-19

| Foto: Alex Pazuello

Manaus - Os cemitérios públicos e privados de Manaus registraram 36 sepultamentos nesta segunda-feira (22). Desse total, 28 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), sendo uma morte oriunda do interior do Amazonas, e nos particulares foram oito enterros.

Ainda do total de sepultamentos no sistema público, oito mortes foram em domicílio e seis famílias utilizaram o serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entre as causas de morte do total de enterros nos espaços públicos, quatro foram de Covid-19, outras quatro por insuficiência respiratória e uma por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), além de seis por causas desconhecidas ou indeterminadas.

Caso de Coronavírus no Amazonas

O Amazonas registrou mais 321 novos casos de Covid-19, na última segunda-feira (22), totalizando 63.731 casos confirmados do novo coronavírus, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O boletim confirmou mais 14 mortes pela doença, subindo para 2.671 o número de pessoas que morreram com a Covid-19.

Segundo o boletim, ao todo, 51.642 pessoas já passaram pelo período de quarentena de 14 dias, recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e se recuperaram da doença. Outras 9.418 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão internadas ou em isolamento domiciliar.

Desde o começo de junho, o Governo do Amazonas tem flexibilizado as medidas de isolamento social com a reabertura gradual do comércio na capital, e justifica o relaxamento da quarentena com os números da Covid-19 em queda.

Em Manaus, que teve caixões enterrados empilhados e em valas comuns diante do colapso no sistema de saúde, o número de enterros já apresenta redução e a média caiu para próximo ao que era registrado antes da pandemia. Porém, pesquisadores ainda consideram um novo surto da doença.

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 952 | Foto: Divulgação

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 316 pacientes internados, sendo 218 em leitos clínicos (18 na rede privada e 200 na rede pública) e 98 em UTI (26 na rede privada e 72 na rede pública).

Há ainda outros 241 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 152 estão em leitos clínicos (15 na rede privada e 137 na rede pública) e 89 estão em UTI (16 na rede privada e 73 na rede pública).

Segundo a FVS-AM, todos os municípios atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados deste boletim. Agora, Envira é a única cidade do estado permanece sem confirmações da Covid-19.

