Após vazamento de gás, incêndio destrói casa no bairro Compensa 3

Manaus- Um incêndio ocasionado pelo vazamento de uma botija de gás destruiu completamente uma casa, por volta das 12h desta terça-feira (23), na rua Alberto Rangel, bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus. O acidente deixou uma família de venezuelanos desabrigada, pois o imóvel foi completamente destruído pelas chamas.

Segundo uma testemunha, uma mulher identificada como Lourencis iria preparar almoço para toda a família, quando acendeu o fósforo e se aproximou do fogão, um fogo subiu e uma explosão acabou acontecendo, por causa do gás que estava vazando.

Dois homens, identificados como Marcelo Ribeiro e Maycon Douglas, conseguiram retirar o botijão da cozinha e levar para o pátio. Onde conseguiram apagar o fogo com um extintor de incêndio doado por uma drogaria próxima ao local.



O fogo consumiu rapidamente todo o fogão e rapidamente o local começou a pegar fogo. A família conseguiu sair da casa, que tem apenas dois compartimentos. O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado e conseguiu controlar as chamas. As seis pessoas que que estavam no imóvel não sofreram nenhum ferimento.

