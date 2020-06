Vídeo: Carreta é flagrada com pneu furado e contêiner solto em Manaus

Além do pneu estourado, um dos pinos de fixação do contêiner estava solto | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista que trafegava na avenida General Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, nesta terça-feira (23), flagrou uma ação perigosa envolvendo uma carreta de grande porte. O veículo, de placas OAL-3362, estava trafegando com um dos pneus estourados colocando em risco a vida de motoristas e pedestres. Além disso, um dos pinos de fixação do contêiner estava solto.

Inclinado para o lado direito, o caminhão percorre a via pública e pedaços da borracha vão ficando pelo caminho. No vídeo, motoristas e passageiros se desesperam ao perceberem o risco daquela situação e chegam a pensar em uma eventual tragédia - que poderia acontecer caso o contêiner do caminhão tombasse na via ou sobre algum veículo.

"A roda está solta aqui no contêiner. Olha a situação dessa roda traseira, se isso solta é danado para matar alguém", argumenta a pessoa que grava o vídeo.

O Em Tempo solicitou nota do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que é responsável pelo tráfego municipal, para saber se o órgão já possui conhecimento sobre o vídeo e quais procedimentos serão adotados, mas até a publicação da matéria não obteve resposta.

Já o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá, informou que caso o motorista do caminhão fosse parado em uma abordagem do órgão, após identificada a situação de carga solta, com equipamento de segurança prejudicado (pneu estourado), o responsável receberia uma autuação gravíssima e o veículo seria removido.

Veja o vídeo que mostra a situação de risco:

O vídeo foi gravado na avenida General Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus | Autor: Divulgação

Infrações

De acordo com o Detran-AM, dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança é uma infração considerada leve e geraria uma multa de R$ 88,38. Agora, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante, como foi o caso do pneu estourado, é uma infração grave. O motorista perderia cinco pontos na CNH e pagaria uma multa de R$ 195,23.