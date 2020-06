Vídeo: motorista fica ferido após carreta tombar na Efigênio Sales

O acidente bloqueou parte da via | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma carreta tombou, na manhã desta quarta-feira (24), na avenida Efigênio Sales, na Zona Centro Sul de Manaus, e o motorista, identificado como Enos da Silva Nascimento, ficou ferido. O acidente bloqueou parte da via no sentido bairro/Centro.

Ao perder o controle, o veículo acabou se chocando com um muro e o motorista ficou com um ferimento na cabeça. Segundo o motorista, o acidente aconteceu devido a pista naquela área está com falhas no asfalto.

“A carga da carreta é 27 toneladas de ceramica. Essa pista é torta, a carga está com cerâmica que corre dentro do contêiner, essa pista é muito desnivelada, a pilastra entrou na cabine em que eu estava, por pouco não aconteceu algo pior”, disse Enus Medeiros.

Devido ao acidente, o trânsito no sentido bairro/centro ficou congestionado. Policiais da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estão no local, além de agentes de trânsito que estão orientando os condutores naquela área.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Motociclista faz "cavalinho de pau" e passageira morre, em Manaus

Motorista de app perde controle de carro e derruba postes na Torquato