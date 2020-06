Toque de recolher é diminuído em Parintins e viagens são retomadas

O presidente do comitê, prefeito Bi Garcia, avaliou como cautelosa as medidas e de comum acordo dos órgãos envolvidos | Foto: Divulgação

O comitê municipal de combate ao coronavírus da cidade Parintins, em reunião na tarde desta quarta-feira (24), no Centro do idoso Pastor Lessa, promoveu mudanças nas medidas protetivas contra a doença COVID-19 . O novo decreto passa a vigorar a partir desta quinta-feira, 25 de junho.

Considerando uma nova fase da pandemia no município, o comitê decidiu pela redução do toque de recolher, adotando das 19 horas até às 6 horas. Outra mudança foi em relação as viagens fluviais de Manaus para Parintins, que a partir desta quinta-feira as embarcações poderão trazer até 30 passageiros mediante autorização.

A atividade comercial também será permitida até as 19h e a partir desse horário somente bares, restaurantes e lanchonetes tem autorização para trabalhar em sistema de delivery. Quanto às viagens aéreas, o aeroporto Júlio Belém passará a receber voos comerciais a partir do dia 30 junho obedecendo todas as normais de proteção dos usuários.

O presidente do comitê, prefeito Bi Garcia, avaliou como cautelosa as medidas e de comum acordo dos órgãos envolvidos. “Foi tudo avaliado por equipes de saúde, por diretores de hospitais, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, até pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós vamos avançando a partir do momento que a gente começa a achatar a curva de contaminação no município, a questão dos óbitos, como também a questão da internação”, garantiu.

A coordenadora de Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, apresentou os dados de acompanhamento diário dos casos de COVID-19 no município que foi avaliado pelos integrantes do Comitê. “Devido todos os cuidados tomados e que ainda são executados, nós tivemos uma redução de internações , assim como uma redução de óbitos no município, e mesmo com o aumento da testagem, mantivemos a estabilidade com relação ao número de positivos. Isso nos fez flexibilizar as medidas. Mas vamos continuar com a fiscalização”, disse a coordenadora.

*Com informações da assessoria

