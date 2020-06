Mais de 20 mil unidades de álcool e gel são doados no Amazonas

Máscaras e gel destinados as populações indígenas e ribeirinhas | Foto: Imprensa FAS

Amazonas - O Universo Americanas (composto por Americanas, B2W Digital, IF – Inovação e Futuro, Ame e LET´S) criou um programa de auxílio às populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia durante a pandemia. Nessa frente, a companhia doou, até o momento, 300 mil máscaras e 21,5 mil unidades de álcool gel (500 ml) para a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), com o objetivo de ajudar na higienização e combate ao avanço da Covid-19 na região. A ação beneficia mais de 19 mil famílias que vivem em comunidades de 34 municípios da floresta amazônica. Os produtos chegaram, nesta quarta-feira, dia 24, à noite, na sede da FAS.

A distribuição dos produtos será definida durante a reunião da Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parcerias do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus, nesta quinta-feira, à tarde, com a participação de entidades públicas e privadas, sob a coordenação da FAS. A Aliança está há três meses promovendo uma série de ações para combater as consequências da pandemia na Amazônia.

Entre as questões mais urgentes mapeadas pela FAS estão o risco de contágio de comunidades e aldeias; a dificuldade de acesso aos serviços de saúde para casos confirmados e suspeitos do novo coronavírus; e a necessidade de ações estruturantes em atividades produtivas, saúde e educação. Alinhada a estas diretrizes estratégicas, o programa do Universo Americanas reúne esforços para combater a pandemia na Amazônia e contribuir para a saúde de 76 mil pessoas de 1.000 comunidades indígenas e ribeirinhas.

Parceria

O Universo Americanas tem parceria estabelecida com a FAS desde 2018, alinhada com a estratégia de sustentabilidade das companhias, que tem como base a Agenda 2030 da ONU. São quatro frentes de atuação: melhoria na alfabetização; capacitação para o empreendedorismo; gestão de resíduos e educação ambiental; e conectividade e inclusão digital.

Na frente de inclusão digital já foi concluída a implantação de seis laboratórios de informática que, atualmente, estão sendo utilizados para a comunicação entre as comunidades e os grandes centros urbanos, acesso à informação e para a telessaúde – um dos motivos para a aceleração desta frente.

O Jirau da Amazônia, marketplace social da Americanas para a venda de produtos produzidos por artesãos das comunidades, também tem contribuído para atenuar os danos causados pela pandemia. A iniciativa, que estimula o desenvolvimento da região, tem sido uma alternativa relevante para a geração de renda das populações que vivem do artesanato e que tiveram prejuízos durante os meses de quarentena, em função da suspensão do turismo. Criado em junho de 2019, o Jirau da Amazônia beneficia 231 artesãos, reunidos em 16 grupos de 22 comunidades diferentes, e tem toda a sua renda revertida para o desenvolvimento do projeto.

Por meio da Ame Digital, fintech e plataforma mobile de negócios do Universo Americanas, a frente de combate à pandemia na Amazônia ganha ainda mais força. No app da Ame, qualquer pessoa pode fazer uma doação para ajudar na compra de itens essenciais, na saúde e educação das comunidades indígenas e ribeirinhas atendidas pela FAS.

Sobre Universo Americanas

O Universo Americanas, por meio da sua rede de participação voluntária ‘Juntos Somos Mais Solidários’, tem atuado de maneira significativa no combate à pandemia de Covid-19. Já foram doados mais de 45 milhões para auxiliar na saúde e logística de vários estados, sendo R$ 20 milhões em serviços de entrega e logística para o Estado de São Paulo; R$ 5 milhões para construção do hospital de campanha no Rio de Janeiro; R$ 195 mil em 300 termômetros de alta performance para o Governo do Estado do Espírito Santo e para a Prefeitura de Salvador; 10 milhões de máscaras para proteção de associados e clientes; 1 milhão de garrafas de água para as ONGs Ação da Cidadania (Rio de Janeiro e São Paulo) e Visão Mundial (Recife e Manaus); 50 mil cestas básicas, entre outros.

A rede de colaboração, que conta com o apoio de associados, fornecedores e parceiros, também está ajudando idosos que vivem em mais de 1.100 residências especiais por todo o Brasil com kits de higiene e limpeza durante três meses. A Americanas ainda arrecadou R$ 2 milhões em doações de clientes pela Ame Digital, fintech e plataforma de negócios mobile, e está promovendo a campanha #apoieocomerciolocal, trazendo a oportunidade para que estes pequenos lojistas possam vender em um dos maiores e-commerces do Brasil.

Sobre Ame

A Ame ( www.amedigital.com ) é uma fintech e plataforma de negócios mobile criada para simplificar a maneira como as pessoas e empresas se relacionam com o dinheiro. Com pouco menos de dois anos de existência, já tem presença nas mais de 1.700 unidades da Lojas Americanas em todo o país, além dos sites Americanas.com, Submarino, Shoptime, Sou Barato e em diversos outros lojistas do mundo físico. Além de possibilitar o pagamento via celular com uso do QR Code, a Ame também apresenta o cashback, benefício no qual uma parte do dinheiro de todas as compras volta para a conta Ame do cliente. Com o app Ame Digital também é possível fazer pagamentos de contas e boletos bancários, compra de cartão de transporte, recarga de celular e depósito de dinheiro em espécie.

Na versão Ame Plus, destinada para quem quer vender com o app, os lojistas podem realizar transferência de valores da sua conta Ame para sua conta bancária. Uma das primeiras iniciativas da IF - Inovação e Futuro, Ame conta com mais de 7 milhões de downloads e oferece serviços e soluções que facilitam o dia a dia das pessoas.

O movimento #AmeFazerSuaParte, que integra as diretrizes de responsabilidade social da Ame Digital, colabora com um grupo de 90 ONGs que têm parceria com o aplicativo e que são beneficiadas com doações dos usuários. As instituições credenciadas pela Ame já receberam um total de R$ 3 milhões e 1.000 toneladas de alimentos.

*Com informações da assessoria

Ver mais:

Comunidade ribeirinha é atendida pelo SOS Funeral pela 1ª vez

Manaós Grupo oferece assistência a populações tradicionais do Amazonas