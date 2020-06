Amazonense faz rifa para pagar tratamento de insuficiência renal

Alexandre está impossibilitado de trabalhar | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- O autônomo Alexandre Dias está realizando a "Ação Entre Amigos", para vender rifas para custear as despesas com o tratamento de insuficiência renal crônica, doença responsável pela perda lenta de funcionamento dos rins. O objetivo é arrecadar uma grande quantia de dinheiro para pagar exames, medicamentos e alimentação.

Em entrevista ao PORTAL EM TEMPO , Alexandre disse que luta contra a doença desde 2017, e está impossibilitado de trabalhar. "Descobri que sou renal crônico em 2017, doença hereditária, no momento estou há mais de 30 em casa. Tive uma crise fiquei 5 dias internado no Hospital João Lúcio, como sou autônomo e minha última atividade estava sendo motorista por aplicativo, estou impossibilitado de trabalhar no momento, devido estar debilitado, então eu e minha esposa resolvemos fazer esse sorteio para custear as despesas com exames, medicamentos e a alimentação que é a mais cara e eu não posso comer qualquer coisa," disse o autônomo.

Nova rotina

A doença crônica renal não tem cura. A perda das funções renais é permanente e gradual. Por isso a descoberta é impactante para o paciente. Embora existam várias formas de controlar a doença, a vida de quem é diagnosticado muda para sempre.

"Foi um choque. Não sabia nada sobre insuficiência renal. Durante 3 anos consegui controlar a doença com medicamentos, mas depois disso comecei ficar fraco e debilitado," explica o autônomo.

Alexandre conta que, com o tratamento, tem uma rotina praticamente diferente e que tem não condições de trabalhar. "Ainda existe muito preconceito, não tenho nenhuma garantia, por isso não posso correr o risco. Tenho duas filhas que são gêmeas de dois anos, no momento era só eu que estava trabalhando," desabafa.

Como ajudar

Toda a história de luta de Alexandre Dias é contada pelo Facebook através do perfil Alexandre Dias . Para quem desejar comprar a rifa, que será sorteada no dia 18 de julho, o prêmio será uma Smart TV de 32 polegadas e um aspirador de pó portátil, basta entrar no link: Ação Entre Amigos

Existe também a opção de fazer a doação diretamente pelos contatos: (92) 99170-3760 WhatsApp e (92) 98463-9446 ligações.

