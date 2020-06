Vice-presidente do Boi Caprichoso retorna à UTI por conta da Covid-19

O vice-presidente anunciou a internação nas redes sociais | Foto: reprodução

Manaus - O vice-presidente do Boi Caprichoso , Karu Carvalho, retornou para a Unidade Terapia Intensiva (UTI) após complicações e continuação no tratamento contra a Covid-19. Karu foi diagnosticado no último dia 13 de junho, quando veio para Manaus com o quadro de saúde estável.

Ele usou as redes sociais para anunciar sobre a internação e agradeceu ao carinho da torcida azulada, vermelha e branca, amigos e familiares.

"Agradeço aos gestos de carinhos e orações pela recuperação da minha saúde. Cada um de vocês tem me fortalecido na fé e na vontade de vencer. Obrigado às mensagens de apoio de amigos, familiares e torcedores do Boi Caprichoso", agradeceu.

Além da mensagem de gratidão, Karu disse ter sido vítima de comentários maldosos e com discursos de ódio sobre a sua condição atual de saúde.

"Peço que Deus cuide das pessoas que, na ânsia de conquistar seguidores ou likes, usam as redes sociais disfarçadas de rivalidade dos bois para desejar a minha morte. É lamentável a destilação de ódio, de raiva e falta de humanidade. Desejo que Deus abençoe esse cidadão, pois tenho certeza que nem a torcida do Garantido compactua com isso", lamentou Karu Carvalho.

Embora tenha tenha recebido as mensagens negativas, Karu continuou agradecendo. "No mais, meus amigos, deixo, do fundo do meu coração, minha gratidão a todas as mensagens que tenho recebido que me fortalecem na luta contra o novo coronavírus", finalizou.

