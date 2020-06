A cidade de Maués completa 187 anos neste 25 de junho

| Foto: Divulgação

Maués- Conhecida como a “Terra do Guaraná”, Maués que fica localizada a 258.40 quilômetros de distancia (em linha reta) de Manaus completa neste 25 de junho, 187 anos. As celebrações do aniversário da cidade em 2020 foram suspensas por conta da pandemia, mas as homenagens nas redes sociais foram incontáveis. O povo Saterê Mawé comemorou em casa este dia.

Na oportunidade o prefeito do município, Junior Leite, recebeu autoridades do Estado do Amazonas na região. A secretária de Saúde do Estado - Simone Papaiz, e o secretário de Saúde no Interior, Cássio Espírito Santo e suas respectivas equipes participaram de uma conversa sobre os desafios enfrentados pela saúde de Maués nos últimos meses.

Afinal, Maués teve a notificação de 1.920 casos da Covid-19, sendo 891 casos confirmados e entre estes o registro de 30 óbitos, de acordo com os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde nesta quarta-feira (24). Nas internet, os maueenses subiram a hashtag #Maues187Anos e realizaram declarações de amor a cidade. Junior Leite escreveu em seu perfil na rede social:

“Parabéns Maués 187 Anos. Hoje Maués comemora mais um ano de histórias, lutas, grandes desafios e muitas conquistas, e apesar do tempo parece cada vez mais nova. A cidade voltou a ter vida e temos muito o que comemorar porque Maués está cada vez mais nossa. Quem ama Maués, comemora, sente orgulho de cada canto dessa cidade e vamos continuar trabalhando juntos para o progresso continuar. Viva a Terra do Guaraná!”, declarou o prefeito.

O povo Saterê Mawé comemorou em casa este dia

O Projeto de Educação Infantil também comemorou o dia. “Maués 187 Anos Minha Festa em Casa” aconteceu na residência da Família Ferreira. Durante a festa, teve emoção com a cantoria do hino da cidade, que foi cantado por alunas e membros do grupo da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição.

História da Cidade

Em 25 de junho de 1833, Maués foi elevada a categoria de Município. No século 17 fora habitada pelo conflito tribal entre as etnias Mundurucu e povo Saterê Mawé. Os moradores atuais permanecem com a mesma cultura e respeitando as tradições de seu povo. O marco histórico é celebrado por todos mesmo após 187 anos.

A cidade do Guaraná possui belas praias, catalogando as mais conhecidas Maresia e Antártica. Além da Ilha de Vera Cruz, que trata-se de um sítio arqueológico, onde os primeiros estudos apontam para artefatos com mais de 400 anos. Sem contar que a terra é uma das maiores produtoras de guaraná do Brasil e tem a receita mais energizante já vista. Viva Maués.

