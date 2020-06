Amazonas tem 10 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Manaus - O Boletim Epidemiológico divulgado na noite de ontem (25) informa que foram registrados 21 óbitos pela Covid-19 no Amazonas, sendo que 10 mortes ocorreram nas últimas 24 horas. As outras 11 tiveram confirmação diagnóstica durante a quinta-feira, elevando para 2.731 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus desta quarta-feira (24), foram registrados 37 sepultamentos e seis óbitos domiciliares.

Casos confirmados

O Amazonas também diagnosticou mais 503 casos de Covid-19, sendo dois casos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR que detecta casos novos que estão entre o terceiro e o sexto dia de sintomas da doença, e 501 por testes rápidos, com data de sintomas entre oito a 60 dias, totalizando 67.267 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Ao todo, 54.604 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. O boletim aponta ainda que 9.932 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.

Internações

Entre os casos confirmados, há 316 pacientes internados, sendo 228 em leitos clínicos (22 na rede privada e 206 na rede pública) e 88 em UTI (19 na rede privada e 69 na rede pública).

Há ainda outros 204 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 141 estão em leitos clínicos (22 na rede privada e 119 na rede pública) e 63 estão em UTI (18 na rede privada e 45 na rede pública).

Em Manaus, foram notificados 72.725 casos, enquanto no interior do estado o número chega a 80.605. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.

*Com informações da assessoria