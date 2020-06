Mulher tem fratura exposta após grave acidente na Constantino Nery

O carro que as vítimas estavam | Foto: Divulgação

Manaus - Duas pessoas ficaram presas nas ferragens de um carro após um grave acidente, na madrugada desta sexta-feira (26), na avenida Constantino Nery, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente aconteceu por volta de 00h03. Uma mulher, de 38 anos, conduzia o veículo modelo Toyota Etios, de cor prata.

Durante o trajeto, possivelmente, ela perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste de iluminação pública.

O homem, que estava no banco do passageiro, não teve o nome informado. Ele e a motorista foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para uma unidade hospitalar da cidade.

A mulher sofreu fatura exposta na perna direita. O homem não teve ferimentos graves.

O veículo ficou completamente destruído com a força do impacto. Um guincho foi acionado para fazer a remoção do carro.

