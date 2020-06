Vídeo: grave colisão entre carros deixa feridos na AM-010

O acidente aconteceu na AM 010 | Foto: reprodução

Manaus – Um grave acidente envolvendo dois veículos, na manhã desta sexta-feira (26), na AM-010, KM 61, sentido Manau/ Itacoatiara, deixou duas pessoas lesionadas.

A colisão aconteceu entre um carro de modelo Celta e outro de modelo Siena. O motorista do Celta ficou em estado grave, com fratura exposta na perna esquerda.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução

Motoristas, que passavam pelo local, pararam e ajudaram no acionamento da equipe do Corpo de Bombeiros de Rio Preto da Eva e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os primeiros atendimentos às vítimas foram prestados no local. Ainda não há informações para qual unidade hospitalar os feridos foram levados e o estado de saúde atual.

