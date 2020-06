Fametro promove palestra sobre osteoartrite canina on-line

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Fametro ressalta a importância do evento | Foto: Três Comunicação e Marketing

Manaus - O Centro Universitário Fametro promoveu, às 10h desta sexta-feira (26), em plataforma online a palestra “Um olhar sobre a osteoartrite canina”, com a PhD Kristin Shawn. Ela vai apresentar através de uma palestra Gravada e gratuito aos estudantes do curso de Medicina Veterinária da instituição e profissionais da área as novidades no que diz respeito aos tratamentos da doença. Após a transmissão da palestra, a consultora técnica de Animais de Companhia, do laboratório de medicamentos Elanco, Mariana Haddad, irá tirar dúvidas sobre o assunto.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Fametro, Marina Pandolphi, ressalta a importância do evento, para a formação dos estudantes e atualização dos profissionais da área. “A educação continuada tem sido um dos pilares do curso de Medicina Veterinária da Fametro. A coordenação está constantemente em busca de oferecer subsídios para que os alunos adquiram o máximo de conhecimento e se preparem para o mercado de trabalho”, disse.

A palestra “Um olhar sobre a osteoartrite canina” conta com a parceria da Distribuidora Baristella e Laboratório Elanco As inscrições estão abertas no site https://www.sympla.com.br/palestra-galliprant--e-a-osteoartrite-em-caes__883636 . Os participantes receberão, após a inscrição, o link de acesso à transmissão.

A coordenadora Marina Pandolphi explica que a osteoartrite canina é uma doença relativamente comum em cães e uma das principais causadoras de dores crônicas. A osteoartrite é progressiva e possui múltiplos fatores. Ao diagnosticar, o veterinário atua para minimizar os efeitos da doença e reduzir o desconforto causado pelas dores. Já há no mercado medicações que ajudam no tratamento, como o Galliprant, por exemplo. “Esse remédio tem apresentado ótimos resultados e os estudantes e profissionais de veterinária vão poder conhecer mais sobre o novo tratamento”, destacou.

