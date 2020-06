Após decretar Lockdown, Barreirinha flexibiliza isolamento social

A cidade foi uma que aderiu ao Lockdown e começa a flexibilizar medidas | Foto: Divulgação

Barreirinha – O prefeito municipal de Barreirinha , Glenio Seixas, estabeleceu mais 15 dias de isolamento social intensivo e, ao mesmo tempo, a abertura gradual de algumas atividades comerciais e novas medidas restritivas por meio de Decreto Municipal para conter a curva de contaminação do novo Coronavírus, assinado na última quinta-feira (25).

Barreirinha conta atualmente, de acordo com dados emitidos pela Fundação de Vigilância e Saúde (FVS-AM), com 558 casos confirmados e sete mortes.

Confira o Decreto na íntegra:

De acordo com dados, repassados pelas autoridades de saúde do município, a pandemia em Barreirinha está sendo controlada, que apesar do alto índice de contágio, a taxa de internação chega a 6,6% e de óbitos pouco mais de 1%.

O Decreto prevê que estabelecimentos comerciais essenciais como açougues, padarias, supermercados e mercearias, e não essenciais, como lojas e outros afins, poderão funcionar com atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Nos finais de semana, estes locais funcionam de 7h até as 14h.

Para o serviço delivery, o horário de serviço deve ser até às 22h. Farmácias e drogarias podem receber pedidos e entregar até as 20h e postos de combustíveis tem o funcionamento prolongado até as 20h.

Alguns serviços retornam mas com restrições | Foto: reprodução

Continuam com restrições o transporte intermunicipal via fluvial ou aéreo, a abertura de bares, promoção de shows, eventos e festas, parques de diversões com brinquedos infláveis, além de balneários públicos e privados.

O descumprimento das medidas complementares do decreto acarretará na aplicação de multas de até R$ 50 mil para pessoa física e R$ 100 mil para pessoa jurídica e até R$ 500 mil às embarcações e aeronaves que descumprirem as recomendações.

