Companheiros cuidam um outro para manter os cuidados de beleza no AM

| Foto: Reprodução

Manaus- Cortar o cabelo de alguém pode ser uma tarefa fácil para quem tem o dom, para outros nem tanto. Muitos casais no período da pandemia precisaram realizar os cuidados de beleza em casa e sem a ajuda de um profissional da área. Sem poder ir ao salão, unhas, cortes e colorações de cabelos tiveram que ser feitos pelo cônjuge. Entre acertos e erros, o EM TEMPO conversou com o casal Mota que nesse período passou por essa experiência.

Os recém-casados Eliza e Cristiano Mota vão completar em outubro dois anos que oficializaram a união. A nutricionista e o personal tem uma filha de dez meses e necessitaram aprender não somente tudo sobre os cuidados e prevenção com a saúde, mas sobre a preocupação com beleza. Para eles, essa experiência foi única, engraçada e difícil.

Juntos, o casal tem uma filha de dez meses | Foto: Arquivo Pessoal

“A quarentena não foi fácil em nenhum ponto de vista. Ficamos os dois em casa e algumas vezes gerou estresse. Nesse tempo precisamos colocar em prática todo o amor que declaramos no altar. Ele malhava todos os dias, eu não. Outrora achamos que estávamos com Covid-19. Mas nesse tempo aproveitamos para cuidar um do outro. Cortei o cabelo dele várias vezes e também o ajudei a fazer a barba. Ele puxou luzes em mim, depois me ajudou a ficar ruiva”, contou a esposa sorrindo.

Vale ressaltar que Cristiano não tem experiência nenhuma em salão de beleza. Para o esposo foi tudo diferente. Ele confessou que ficou com um pouco de medo com o fato de Eliza querer cortar seu cabelo. De acordo com o personal, preferiu fazer o corte durante a luz do dia, ”só para garantir”. Afinal a companheira tem um pequeno problema de vista e para o homem foi melhor prevenir.

O antes e depois de Cristiano, com o corte de cabelo realizado pela esposa Eliza | Foto: Arquivo Pessoal

“Durante o isolamento ela já cortou meu cabelo duas vezes. E foi a primeira vez que ela fez isso, eu sempre vou em uma barbearia e faço tudo por lá. Minha esposa fez eu puxar luzes em uma toca duas vezes. Escolhemos juntos a coloração do cabelo dela, que agora é ruivo que eu também pintei. Além disso eu precisei apreender a fazer comida cuidar da nossa filhar, trocar ais fraldas, dar banho. A melhor parte disso tudo foi estarmos juntos”, disse o esposo.

Casais famosos

As celebridades também tiveram que se adaptar a nova realidade. A atriz Flávia Alessandra junto com o marido Otaviano Costa gravaram um vídeo divertido da esposa cortando o cabelo do apresentador e Youtuber. Com a ajuda do cabeleireiro dos famosos Marcos Proença por meio de vídeo chamada, a atriz conseguiu fazer o corte. O vídeo ganhou os internautas e teve chuva de comentários parabenizando o casal.

Os artista, Flávia Alessandra e Otaviano Costa também se cuidaram em casa | Foto: Reprodução/Instagram

Opinião dos profissionais

A psicóloga de casais Raquel Navarro faz um alerta sobre esse tempo em que casais passam juntos. Para ela, o segredo para que uma relação não fique desgastada com a convivência intensa, é fundamental que se respeite a privacidade de cada um e seja evitado conflitos desnecessários. É importante manter o diálogo e os acordos entre os dois precisam ser ainda mais claros neste momento.

“Não é comum essa convivência o dia inteiro. Então, coisas que antes não causavam conflitos podem gerar brigas. O ideal é sempre tentar manter a rotina o mais próximo do que era antes. Se estão em home office, cada um deve respeitar o tempo de trabalho do outro. Evite temas que já causavam brigas normalmente, para não desgastar ainda mais o dia a dia. Importante focar naquilo que o casal já faz junto de forma prazerosa, seja assistir um filme ou cozinhar juntos”, explicou Navarro.

A psicóloga Raquel Navarro continuou com os atendimentos de maneira virtual nesta pandemia | Foto: Arquivo Pessoal

A terapeuta falou, ainda, sobre as tarefas domésticas. É importante que o casal divida as tarefas domésticas igualmente, não só para evitar conflitos, mas para que nenhum se sinta sobrecarregado. O hábito deve ser levado para o dia a dia após a pandemia e tende a melhorar a rotina de muitos relacionamentos.

“Combine de maneira prática as horas do dia em que pretende fazer atividades individuais e respeite o cronograma do outro. É importante controlar a ansiedade para não invadir a privacidade. Vale reservar um momento do dia para conversar e ficar juntos, como no jantar. Uma boa forma de passar um tempo prazeroso a dois ou em família é buscar hobbies e novos interesses em comum. Ainda dá para levar a nova habilidade para depois da pandemia”, pontuou a terapeuta de casais.

Reabertura

O terceiro ciclo de reabertura do Governo do Estado do Amazonas inicia nesta segunda-feira (29), nele, salões de beleza, centros estéticos entre outros, estabelecimentos, poderão abrir as portas, desde que cumpram com as medidas de prevenção para evitar o contágio do novo coronavírus.





Leia Mais : Goleiro Bruno vira garoto novo garoto propaganda de canil e revolta internautas