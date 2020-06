Campanha contra sarampo é prorrogada até o dia 31 de agosto

Vacinas serão prorrogadas | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Amazonas - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou, nesta sexta-feira (26), que a campanha de vacinação contra o sarampo foi prorrogada até o dia 31 de agosto deste ano para pessoas com idade entre 20 a 49 anos. Sendo uma decisão do Ministério da Saúde após a análise de dados epidemiológicos e da baixa cobertura vacinal do público-alvo. Foram registrados quatro casos da doença em Manaus, em 2020.

A decisão de prorrogar a campanha, que estava prevista para encerrar no próximo dia 30 de junho. De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI) da FVS-AM, Izabel Nascimento, foram aplicadas 33.105 doses da vacina tríplice viral, que imuniza contra sarampo, na população com idade entre 20 a 49 anos no Amazonas.

“A vacina está sendo oferecida, além da campanha, na rotina a partir dos seis meses de idade até os 59 anos”, afirmou.

Em Números – Foram notificados 55 casos de sarampo, de janeiro ao mês de junho de 2020, no Amazonas, sendo 48 em Manaus e um caso em cada um dos seguintes municípios: Careiro Castanho, Itacoatiara, Manacapuru, Maués, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e Uarini. Este ano, são quatro casos confirmados de sarampo em Manaus.

Durante todo o ano passado, foram registrados 148 notificações e 144 casos foram descartados. Destes, foram quatro casos confirmados, sendo três em Manaus e um em Coari.

Referência – A FVS-AM é responsável pelo Programa Estadual de Imunização (PNI), que tem como missão contribuir para o controle, eliminação e erradicação de doenças que podem ser evitadas com a vacinação. A instituição funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Mais informações podem ser obtidas nos telefones: (92) 3182-8550 / 8551.

Ver mais:

Ainda não se vacinou contra influenza em Manaus? Dá tempo!

Covid-19: Instituto Butantan e China fecham parceria para criar vacina