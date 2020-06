'Parintins Live' movimenta torcedores de Caprichoso e Garantido

Amazonas - Na noite deste sábado (27), os torcedores do Caprichoso e Garantido estarão juntos, cada um na sua casa, para acompanhar a "Parintins Live", direto da arena do Bumbódromo. A transmissão será pela TV A Crítica, no canal 4 da TV aberta e no Youtube da emissora. A transmissão inicia às 20h30.

Em Parintins, as torcidas dos bumbás se preparam para a apresentação, que tem o objetivo de arrecadar doações de cestas básicas e kits de higiene e limpeza para os artistas de cada associação folclórica, que estão sem trabalhar por conta das paralisações causadas pela pandemia da Covid-19.

Torcedor do Garantido está preparado para assistir live | Foto: Michael Dantas

Na casa de Mardes Soares da Silva, torcedor do Garantido , está tudo preparado para acompanhar a apresentação do boi da Baixa do São José. "Eu espero que seja uma live bem legal, que a gente possa esquecer um pouco esse momento de crise. Sabemos que Parintins vive do Festival em vários sentidos e muitos artistas estão com as famílias sem ter como trabalhar, costureiras, pintores, artesãos e todas as doações vão para essas famílias", observou o torcedor.

Everaldo Ordones é torcedor do Boi Caprichoso | Foto: Michael Dantas

A família azul e branca do fisioterapeuta Everaldo Ordones também preparou a casa para assistir à apresentação do Boi Caprichoso na live deste sábado. "Peço para as pessoas que vão assistir à live para que contribuam, que confiem na organização, nas pessoas que vão receber essas doações. Elas realmente vão ser passadas às pessoas que precisam, pessoas carentes do boi mesmo, que estão passando necessidade devido ao período porque que não tem emprego, não tem alegoria para fazer, não tem movimentação", ressaltou Ordones.

Doações

Na "Parintins Live", cada bumbá terá duas horas de apresentação, seguindo todos os protocolos de segurança para prevenção da Covid-19 . Segundo o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, o público pode contribuir com doações em diferentes valores, por meio de QRcode, e toda a arrecadação será destinada a artistas que estão em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus.

"As pessoas podem doar de R$ 1 até quanto puder para que possamos ajudar artistas, soldadores, escultores, ajudantes, costureiras, componentes da torcida organizada e membros da marujada. Essa é a missão do Caprichoso, que tem um trabalho social muito forte, motivo de orgulho para nós", afirma o presidente. "Quero pedir mais uma vez para a nossa nação azul e branca nos ajudar", completou Jender Lobato.

Para o presidente do Garantido, Fábio Cardoso, a live é importante para manter a tradição e emocionar os apaixonados pelo festival.

"Essa live não substitui o festival, mas vamos matar um pouco dessa saudade do nosso boi, dos itens oficiais e das toadas antigas", comenta o presidente do vermelho. "Vamos realizar uma apresentação com segurança, dentro das condições que os órgãos competentes vão nos orientar a fazer e o Garantido prepara um espetáculo belíssimo e espera contar com as doações do público", acrescentou Cardoso.

Campanha

O público pode compartilhar fotos e vídeos nos stories e marcar os perfis do Governo do Amazonas (@governo_do_amazonas) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) com a hashtag #ParintinsEmCasa. Filtros do Instagram com tema do Festival Folclórico também estão disponíveis na página do Estado.





