Manaus - O time de futebol Manaus FC lança campanha para ajudar o atacante Claudinei, 31 anos, que perdeu a esposa vítima da Covid-19 e que está com a filha recém-nascida internada na UTI neonatal da maternidade Ana Braga, no bairro São José, Zona Leste. A ação visa arrecadar itens que o jogador mais precisa neste momento como, fralda tamanho RN, leite PreNan, roupinhas para recém-nascido, além de alimentos.



O atacante, que já defendeu a camisa do Gavião do Norte e fez parte do elenco que se tornou campeão amazonense em 2017, jogou este ano pelo Princesa do Solimões e Grêmio Atlético Sampaio (RR). Mas, com a paralisação do futebol por conta da pandemia, acabou ficando desempregado.

A esposa de Claudinei, Arícia Campelo estava grávida quando contraiu o coronavírus e morreu no último dia 19. Ela tinha 28 anos e faria aniversário na próxima terça-feira (30). “Ela estava grávida de sete meses e foi entubada no dia 12. No dia seguinte, ela passou pela cesárea porque a neném já estava correndo risco de morte. Foi um parto de emergência. Depois disso ela chegou a ser desentubada, mas sofreu quatro paradas cardíacas e morreu”, conta Claudinei.

Para ajudar o atacante Claudinei, basta entrar em contato com o atleta no telefone (92) 9 8457-3690



O atacante diz que os dias estão sendo muito duros diante da perda da sua esposa e do quadro de saúde da sua filha que está sob cuidados médicos. Prematura, a filha de Claudinei, a pequena Maria Liz segue internada na maternidade Ana Braga. “Nada vai superar isso. É uma dor que é difícil de explicar”, desabafa.



Com os campeonatos regionais paralisados ou encerrados por conta da pandemia, Claudinei enfrenta dificuldades. Além de dois filhos, de um outro relacionamento, ele cuida ainda dos três filhos da falecida esposa - três meninos com idades de 6, 4 e 3 anos, além da pequena Maria Liz, que segue hospitalizada.



“Tudo que eu quero é levar minha filha para casa. A Maria Liz é uma sementinha que a minha esposa deixou. A filha que ela sempre quis ter e que não conseguiu ver nascer. Hoje eu tenho que cuidar dela e dos três filhos que minha esposa deixou. Essa é minha missão daqui para frente”, diz Claudinei.







