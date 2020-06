Agendamento para visitas prisionais começam nesta segunda (29)

Manaus - O agendamento para visitas nas unidades prisionais inicia nesta segunda-feira (29), as vistas fazem parte do quarto ciclo de reabertura gradual do Governo do Amazonas e podem ser agendadas pelo aplicativo “Visita Legal”. Após os agendamentos, as vistas devem ser realizadas a partir do dia 6 de julho.

O modelo de visita terá alterações para atender às orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), em função da pandemia do novo coronavírus. As visitas serão divididas em dois turnos (manhã e tarde) e limitadas ao número de 100 pessoas em cada período, totalizando 200, por dia, por unidade prisional.

Outra novidade é que as visitas serão realizadas de segunda a sexta-feira. “Tivemos que adotar novos procedimentos de segurança para evitar aglomerações, garantir o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde, bem como preservar a integridade dos internos, visitantes e colaboradores”, afirmou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

O aplicativo “Visita Legal” está disponível no site Visita Legal e no sistema operacional Android. O aplicativo é gratuito e o usuário deve baixá-lo na loja de app virtual do Google Play

Grupo de risco

No primeiro momento, internos que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 não poderão receber visitas presenciais de familiares. Para eles, será mantido o sistema da “Televisita”, que consiste em ligações por videochamadas semanais com duração de 10 minutos. “Vamos retomar as visitas, de modo gradual, com todas as medidas preventivas de combate à disseminação do coronavírus. O objetivo é manter nossas unidades longe da doença”, comentou Almeida.

Para acessar a uma unidade prisional, os visitantes terão de aferir a temperatura, higienizar as mãos e os calçados, e fazer uso de máscara durante toda sua permanência no local.

Em casos de dúvidas sobre a localização dos internos, os familiares podem entrar em contato com o Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), de segunda a sexta, das 8h às 14h, pelo telefone: 3215-2717.

Suspensão

As visitas no sistema prisional foram suspensas no dia 14 de março em todas as unidades do Amazonas como medida de prevenção à propagação da Covid-19.

Confira o cronograma de visitas:

Segunda-feira (06/07)

Compaj – Pavilhão 7

Ipat – Pavilhão B

UPI – Pavilhão A

Ala 01 – Manhã

Ala 02 – Tarde

Terça-feira (07/07)

CDPM 1 – Pavilhão 01

Anexo Superior

CDPM 2 – Pavilhão 05

Quarta-feira (08/07)

CDPF – Pavilhão 01

Ala B – Manhã

Pavilhão 03 - Tarde

Enfermaria Psiquiátrica – Manhã

UPI – Pavilhão B

Ala 01 – Manhã

Ala 02 - Tarde

Quinta-feira (09/07)

Compaj – Pavilhão 01

Ala 01 – Manhã

Ala 02 - Tard

Ipat – Pavilhão A Inferior – Manhã

Pavilhão Superior - Tarde

UPP – Galeria 03 – Manhã

Galeria 04 - Tarde

Sexta-feira (10/07)

CDPM 1 – Pavilhão 02 e Ala Superior – Manhã

Pavilhão 03 Inferior - Tarde

CDPM 2 – Pavilhão 03

Superior – Manhã

Inferior - Tarde

CDPF – Pavilhão 01

Ala A e Pavilhão 03 – Manhã

Segunda-feira (13/07)

Compaj – Pavilhão 03

Ala 01 – Manhã

Ala 02 - Tarde

Ipat – Pavilhão D – Manhã

UPP – Galeria 06 – Manhã

Galeria 07 - Tarde

Terça-feira (14/07)

CDPM 1 – Pavilhão 04

Superior – Manhã

Inferior - Tarde

CDPM 2 – Pavilhão 04

Superior – Manhã

Inferior - Tarde

Quarta-feira (15/07)

Compaj – Pavilhão 02 Ala 01 – Manhã

Pavilhão 05 Ala 01 – Manhã

Pavilhão 05 Ala 02 - Tarde

UPP – Galeria 09 – Manhã

Galeria 10 - Tarde

Quinta-feira (16/07)

CDPM 1 – Pavilhão 05

Superior – Manhã

Inferior - Tarde

CDPM 2 – Pavilhão 06

Superior – Manhã

Inferior – Tarde

Sexta-feira (17/07)

UPP – Galeria 11 – Manhã

CDPM 1 – Pavilhão 06

Superior – Manhã

Inferior - Tarde

CDPM 2 – Seguro e Cela Especial – Manhã

Pavilhão 01 – Tarde





*Com informações da assessoria