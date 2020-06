Unidades do PAC's retornam atividades nesta segunda (29) no Amazonas

No interior, serão reabertos os PACs dos municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba | Foto: Divulgação

Manaus - Todas as unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Estado do Amazonas reabrem na próxima segunda-feira (29). Os espaços vão seguir todas as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra o novo coronavírus.

Os PACs da capital vão reabrir às 8h, seguindo o horário normal de funcionamento até 17h. No interior, as atividades são das 8h às 14h.

A capital vai reabrir os PACs São José, Sumaúma, Compensa, Galeria, Alvorada, Educandos, Leste e Via Norte. Na segunda-feira, a Sejusc também fará a reinauguração do PAC Parque 10, localizado no Shopping Parque 10 Mall, na zona centro-sul da cidade.

No interior, serão reabertos os PACs dos municípios de Parintins, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba.

De acordo com o secretário titular da Sejusc, William Abreu, a ação foi bastante planejada entre os coordenadores dos PACs, haja vista o número de pessoas que utilizam o serviço diariamente. Ele garante que todas as normas de segurança serão cumpridas para evitar o risco de contaminação da população.

“As pautas de Cidadania são extremamente importantes para o Governo Wilson Lima. O momento não é de felicidade, não é de festa, mas estamos reabrindo, na próxima segunda-feira, esse serviço que é essencial para a população. Atendemos diariamente mais de mil pessoas. Fica aqui o agradecimento aos nossos funcionários que estão entendendo esse processo de retorno das atividades. Pretendemos, ao longo do tempo, melhorar esse atendimento para o cidadão amazonense”, complementou o secretário.

Mudanças

Com a paralisação das atividades desde o dia 18 de março, após decreto, o Governo do Estado efetivou uma reforma em três unidades do PAC localizadas nos bairros Compensa, Educandos e Alvorada. Os prédios passaram por limpeza, higienização, pintura e trocas de lâmpadas. Até então, a Sejusc estava executando somente os serviços de emissão de documentos por meio de agendamento telefônico e nas tendas localizadas em sete agências da Caixa Econômica.

Os PACs também seguirão as normas de segurança determinadas pela OMS, entre elas: uso obrigatório de máscara, controle de senhas e de entrada de pessoas no ambiente e distanciamento entre as cadeiras de 1,5 metro. Além disso, todas as unidades dos PACs, na capital e no interior do estado, contam com álcool em gel para higienização.

Outra novidade será a reinauguração do PAC Parque 10, que estava com as atividades paralisadas desde 2018. O local contará com serviços da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Procon Amazonas e do Bradesco, entre outros.

Serviços

Ao todo, os PACs contam com 28 parceiros, entre órgãos e empresas, como Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Secretaria de Estado de Habitação (Suhab), Polícia Civil, Procon Amazonas, Correios, Águas de Manaus, Eletrobrás Amazonas Energia, entre outros.

A primeira unidade do Programa de Pronto Atendimento ao Cidadão foi inaugurada no dia 20 de março de 1998, no bairro São José, na zona leste. Desde 2006, quando os atendimentos passaram a ser quantificados, até dezembro de 2019, já foram realizados mais de 38 milhões de atendimentos em todo o Amazonas.

