Jet ski pega fogo durante abastecimento no lago do Tarumã

O acidente aconteceu na manhã deste domingo (28) | Foto: Divulgação

Manaus- Um jet ski sofreu um princípio de incêndio no momento que abastecia no Pontão Lecy 2, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O acidente aconteceu na manhã de domingo (28), e foi controlado pelo proprietário e por funcionários do posto de abastecimento.

De acordo com testemunhas, vazou um pouco de combustível do tanque o que causou a explosão quando o cliente tentou dar partida. O fogo foi controlado pelos funcionários.

Um homem, que estava verificando o Jet ski, foi atingido na boca e socorrido ainda no local por um médico e depois encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto e precisou fazer sutura na boca pelo lado interno e fez vários exames para poder ser liberado

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o responsável pelo estabelecimento foi orientado e após certificado que o local estava em segurança, a equipe retornou para o Pelotão Fluvial.

