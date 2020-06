Cestas básicas de live de Zé Neto & Cristiano são doadas em Manaus

Mais de 400 cestas básicas serão entregues em Manaus | Foto: Reprodução

Manaus - O Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) foi a instituição escolhida para receber e encaminhar 441 cestas básicas destinadas para Manaus, arrecadadas durante a Live da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, no dia 19 de abril. As entregas das doações começaram no sábado (27) e seguirão até terça-feira (30).

O abrigo, localizado na Rua 35, Conjunto Castelo Branco, no Parque Dez, acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude.

As cestas básicas beneficiarão três projetos: o projeto social Clamor das Ruas, que apoia famílias em situação de rua e vulnerabilidade social; o grupo Super Mães, que reúne mães de crianças com autismo e outras patologias; e a Associação de Moradores do Bairro do Armando Mendes (AMABAM), que atua no auxílio às famílias em situação de vulnerabilidade da região .

O abrigo Nacer recebeu as doações | Foto: Divulgação

Além disso, o Nacer entregará cestas básicas para famílias cadastradas pelo Serviço de Abordagem Social Girassol, coordenado pelo abrigo. Desde 2017, o projeto identifica famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em espaços públicos, e promove atenção às necessidades imediatas das pessoas atendidas, incluindo-as na rede de serviços socioassistenciais e nas demais políticas públicas.

“Estamos muito felizes com essas doações, que beneficiarão centenas de famílias afetadas com as consequências da pandemia do novo Coronavírus. As cestas básicas foram doadas durante a Live da dupla Zé Neto & Cristiano e teve o apoio do Banco do Brasil, Banco BV, Cooperforte, Fundação Banco do Brasil e Banco do Brasil Seguros”, disse o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

