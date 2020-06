Delegada Débora Mafra promove live voltada aos jovens

A live teve como temas programas de capacitação, geração de oportunidades e inserção produtiva de jovens | Foto: Divulgação

Manaus - A delegada Débora Mafra promoveu nesta segunda-feira (29) uma live para discutir pautas voltadas à juventude amazonense com a secretária nacional da Juventude (SNJ), do Governo Federal, Jayana Nicaretta. A discussão foi promovida nas plataformas do Facebook e Instagram e contou com a participação do público.

Entre as pautas abordadas estavam programas de incentivo à qualificação para ingresso de jovens no mercado de trabalho, como o Espaço 4.0, ID Jovem, Carteira Verde Amarelo, entre outros. “É importante que possamos abordar temas que vão dar um norte à jovens que estão em busca de emprego e não sabem por onde iniciar. E nada melhor do que conversar com uma jovem de destaque como a Jayana Nicaretta para tratar sobre esse assunto”, destacou a delegada Débora Mafra.

Há um ano e seis meses como secretária nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Jayana teve destaque após ser eleita a mais jovem vereadora de Santa Catarina em 2012, aos 17 anos. “Temos no Brasil mais de 50 milhões de jovens e para esse público é 2,8 vezes mais difícil conseguir emprego do que um não jovem. E o nosso governo tem como ideia que o melhor programa social é o emprego”, contou.

A live teve como temas programas de capacitação, geração de oportunidades, inserção produtiva de jovens, a partir da promoção das competências da 4ª Revolução Industrial, como o Espaço 4.0. Além da Identidade Jovem (ID Jovem), que é um documento que possibilita acesso a benefícios de meia-entrada para eventos e, ainda, vagas gratuitas ou desconto no sistema de transporto coletivo. E também a Medida Provisória da Carteira Verde e Amarela.

Investimento

Jayana revelou que por duas vezes o Amazonas esteve próximo de receber investimento federal por meio do programa Espaço 4.0, mas que por questões burocráticas não foi possível e que a ideia é retomar esse projeto. “Nós íamos levar o Espaço 4.0 para Manacapuru, mas não se concretizou. Depois iniciamos a tratativa com a Ufam, mas por ser final de ano não teve tempo hábil para finalizar. Mas queremos levar o projeto para o Amazonas, se possível para uma comunidade ribeirinha. Vai ser um grande sonho realizado”, explicou.

Casa da Mulher

A delegada Débora Mafra aproveitou, ainda, para parabenizar a construção da Casa da Mulher no Amazonas, anunciada no último dia 16 pela ministra Damares Alves. “Eu que sempre trabalhei com violência doméstica sei como a mulher sofre com a falta de estruturas como essa que foi anunciada. Com certeza é uma conquista para as mulheres de Manaus e vamos lutar para que mais conquistas como essas possam ser possíveis”, disse.

*Com informações da assessoria