Jogadores do Manaus FC ganham arte de desenhista com apoio do filho

Manaus – A paixão incondicional do filho do desenhista e caricaturista Roger de Souza, de 40 anos, fez com que os jogadores do Manaus FC ganhassem caricaturas especiais. O atacante Hamilton e o goleiro foram os primeiros a receber a homenagem em forma de arte.

No início, Roger não levou muito a sério o pedido do filho Théoden, de 13 anos, mas o garoto insistiu até que o artista começou a produzir as caricaturas dos jogadores. A paixão do menino virou um caso de amor depois do histórico jogo contra o Caxias-RS, no ano passado, que rendeu ao clube amazonense o tão sonhado acesso para a Série C do Brasileirão.

O adolescente conta que começou a acompanhar o Manaus FC ainda em 2018, quando o time quase conquistou o acesso diante do Imperatriz-MA. Apesar da frustração com a eliminação, não desanimou e continuou acompanhando o time no ano seguinte. O grande momento da temporada foi quando o Esmeraldino enfrentou o Caxias, com uma Arena da Amazônia lotada.

“Foi o jogo mais emocionante que vi na minha vida. Naquele dia, pedi para o meu pai desenhar os jogadores do Manaus”, conta Théoden, que antes do time amazonense torcia pelo Flamengo.

“Se o Flamengo jogar com o Manaus, eu torço pelo Manaus”, avisa.

O primeiro atleta a ganhar uma caricatura foi o meia-atacante Hamilton. “O Hamilton foi o primeiro jogador que fiz. Depois publiquei no meu Instagram e marquei ele e o Manaus FC. O meu filho gostou demais de ver um ídolo dele ser desenhado e pediu mais. E eu comecei a fazer, fiz o Jonathan, o João Paulo, Igor Carvalho, Thiago Spice, e fui fazendo”, conta.

O goleiro Jonathan gostou tanto da caricatura que entrou em contato com Roger. “O Jonathan me mandou uma mensagem. Ele é gente fina demais. Ele pediu uma foto da caricatura para a esposa dele colocar na sala de troféus que ele tem. E eu disse não, pode deixar que eu te dou o original assim que começarem os treinos. Quero ter o prazer de ir aí e levar meu filho para tirar uma foto contigo”, revelou Roger.

O paredão do Manaus FC topou na hora. “Fiquei muito surpreso pela qualidade do desenho. Achei fantástico e pedi autorização dele para postar no Instagram. Vamos fazer esse encontro, com certeza”, revela Jonathan.

Carreira

Apesar do talento para a arte, Roger conta que ficou afastado dos desenhos por longos 15 anos. Voltou ao ofício em 2018 graças ao pedido de uma amiga.

“Essa minha amiga pediu para desenhar a irmã dela, porque ela queria dar a arte de presente. Eu disse que não desenhava há muitos anos. Mas ela insistiu disse que ia pagar pelo desenho. Fiz o desenho e ela gostou do resultado e sugeriu que eu criasse um Instagram para divulgar. Eu não sabia nem como criar um. Ela que fez para mim”, revela.

De lá pra cá, Roger, que estava desempregado à época, encontrou na sua própria arte uma forma de sustentar a família. “No início eu não sabia nem quanto cobrar. Hoje recebo várias encomendas pelo meu Instagram e consigo tirar um boa renda”, explica Roger, que é o maior incentivador da paixão do filho pelo Manaus FC.

“Hoje ele viu como é um estádio lotado por um time local, coisa que eu vi na minha época, mas ele ainda não tinha visto. E, por conta disso, ele se apaixonou pelo clube. E eu incentivo essa paixão”, diz Roger.

“A gente vai subir para a Série B este ano. Eu tenho certeza disso! E eu quero conhecer o elenco do Manaus FC”, afirma Théoden, que não vê a hora de ver o Gavião do Norte em campo outra vez.

Para o presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, histórias como a de Roger e do filho dele, Théoden, só mostram o quanto o Gavião do Norte já começa a fidelizar os torcedores. “Isso é paixão, e é isso que o Manaus FC busca. Conquistar cada vez mais novos torcedores”, finaliza.

