Atenção: Rua João Alfredo é invertida para novo acesso à Constantino

Manaus - A partir desta quarta-feira (1º), a rua João Alfredo, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus, terá o sentido de circulação invertido. A mudança no tráfego ocorre para viabilizar o novo retorno de quem sai do bairro de São Jorge em direção à zona Norte, passando pela avenida Constantino Nery.

Com o novo itinerário, o condutor não precisará mais enfrentar semáforo e congestionamento que, antes, existia na esquina da Constantino Nery com a rua Arthur Bernardes. Agora, ao sair do bairro São Jorge e acessar a rua Pará pela alça inferior do complexo viário Ministro Roberto Campos, o condutor deverá convergir à direita na rua João Alfredo. Assim, poderá acessar a rua São Geraldo, que também será invertida, e chegar à avenida Constantino Nery, seguindo em direção à zona Norte.

O novo retorno ocorre sem a interferência de semáforos e com mais segurança. Toda a área está sendo sinalizada com placas de orientação e de regulamentação. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também estarão no local para orientar condutores sobre o novo itinerário.

| Foto: