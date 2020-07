Sema e Exército promovem oficinas contra desmatamento e queimadas

As ações nas comunidades são de orientação contra incêndios florestais e desmatamento | Foto: Divulgação/Sema

Manaus – As comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, em Manaus, começaram a receber, nesta terça-feira (30), ações de educação ambiental para prevenção de desmatamento ilegal e queimadas não autorizadas. A ação integrada, que segue até esta quinta-feira (2) na RDS, é realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e pelo Exército Brasileiro.

As comunidades Nova Canaã e Nova Esperança foram as primeiras a receber as oficinas de prevenção aos incêndios florestais. Durante a atividade, os moradores participaram de uma roda de conversa sobre a importância das Unidades de Conservação e a necessidade de se prevenir as queimadas com foco, também, no combate ao desmatamento.

“A educação ambiental é tão importante para controlar o desmatamento e as queimadas quanto as ações de repressão aos crimes ambientais. Muitas atividades tradicionais no Amazonas fazem uso do fogo de forma cultural. Também é nosso papel discutir junto às populações tradicionais as alternativas viáveis para minimizar esses impactos, sobretudo no período de estiagem”, disse o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.

A ação iniciada nesta terça (30) faz parte das estratégias executadas em conjunto pela Operação Curuquetê 2, lançada em junho pelo Governo do Estado, e pela Verde Brasil 2, deflagrada pelo Governo Federal, no âmbito da Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

“Este foi um trabalho muito participativo, em que o Exército mostrou seus eixos de trabalho no combate ao desmatamento e queimadas, e nós entramos na discussão do que seriam consideradas práticas seguras para fazer, por exemplo, as atividades de roçado, sem agredir o meio ambiente ou provocar danos maiores para a área de floresta”, pontuou biólogo do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, Abraham Benayon.

A oficina também foi uma oportunidade de apresentar aos moradores das Unidades de Conservação os novos trabalhos da Sema voltados para o bem-estar animal. As atividades nas comunidades contaram ainda atendimentos médico e odontológico para os moradores.

A ação teve apoio da Associação Mãe da RDS Puranga Conquista, do Fórum Permanente em Defesa das Comunidades Ribeirinhas do Baixo Rio Negro e dos Agentes Ambientais Voluntários (AAV) credenciados pela Sema.

