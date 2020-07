Suframa faz reintegração em terrenos invadidos no Puraquequara

A operação foi promovida em parceria entre a Suframa, a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental | Foto: Divulgação/Suframa





Manaus - Com objetivo de garantir o direito de uso dos terrenos do Distrito Industrial de Manaus para a implantação de projetos que promovam o desenvolvimento socioeconômico do estado e do País, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) realizou nesta quarta-feira (1º), a reintegração de posse de um lote de terras pertencente à Autarquia na estrada do Puraquequara.

A operação foi promovida em parceria entre a Suframa, a Polícia Federal e a Polícia Militar Ambiental. Durante a ação, foram identificadas 50 pessoas que cometeram crimes ambientais - como desmatamento ilegal e queimadas - bem como promoveram a invasão de terras públicas. Além da identificação, alguns envolvidos foram encaminhados pelas autoridades presentes para coleta de mais informações sobre as ações ilegais.

Essa foi a primeira de uma série de operações que ocorrerão nas áreas administradas pela Suframa, tanto no Distrito Industrial quanto no Distrito Agropecuário, visando a coibir práticas ilegais. A Autarquia tem trabalhado - por meio da Coordenação-Geral de Análise e Acompanhamento de Projetos Agropecuários - no mapeamento de áreas invadidas e, em conjunto com as forças policiais, irá continuar atuando para que a legislação seja cumprida.

*Com informações da assessoria