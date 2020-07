Homem é encontrado morto em poça de sangue no São Jorge

As fotos mostram que ao redor do cadáver (na região da cabeça) havia uma poça de sangue | Foto: Divulgação

Manaus - Um corpo do sexo masculino foi encontrado no fim da tarde desta quarta-feira (1º) dentro de uma casa na rua Dr. Édson Stanislau Afonso, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus. O homem, que ainda não teve a identificação revelada, caiu e bateu a cabeça no chão.

Segundo moradores, o homem morreu de overdose, mas o que intriga neste caso são as imagens divulgadas na internet. As fotos mostram que ao redor do cadáver (na região da cabeça) havia uma poça de sangue.

A reportagem procurou alguns vizinhos, que preferiram não comentar o caso. Apesar a suspeita de overdose, a polícia investiga se o homem foi empurrado ou foi vítima de um acidente. Apenas o exame feito no Instituto Médico Legal (IML) vai apontar a real causa da morte.