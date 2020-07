P&G doa mais de R$ 100 mil em produtos para comunidades do Amazonas

Manaus - Neste momento em que o mundo enfrenta uma pandemia, agregar com ações que fazem a diferença é de extrema importância. Pensando nisso, a P&G, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, anuncia a doação de mais de 100 mil reais em itens de higiene para a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), organização não governamental que atua para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia, principalmente em comunidades ribeirinhas.

A doação, feita por meio da sua marca Gillette, destinou mais de 150 mil produtos a comunidades dos bairros Monte das Oliveiras, Redenção, Jorge Teixeira, Parque das Tribos e Coroado. Além disso, comunidades ribeirinhas das Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã e Piagaçu-Purus também receberam os kits.

“A doação de barbeadores pela Gillette nesse momento de Covid-19 é muito importante, uma vez que a questão da higiene é uma das principais armas para combater a transmissão do vírus principalmente entre homens com barbas. Esses barbeadores serão essenciais para a população, uma vez que é um produto de ótima qualidade e de difícil aquisição dentro das unidades de conservação”, explicou Valcleia Solidade, superintendente de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

No contexto atual, a P&G reafirma o compromisso de abastecer as comunidades com itens de higiene, tendo em vista que eles são fundamentais para prover qualidade de vida dentro das casas. “Nossa prioridade e compromisso é cuidar dos nossos colaboradores, consumidores e comunidades em que atuamos. Sabemos do papel essencial que desempenhamos de levar saúde, higiene e autoestima às pessoas e não vamos medir esforços para ajudá-las a passarem por esse momento”, afirma Leonardo Romero, vice-presidente de marketing e mídia da P&G Brasil.

Comunidades ribeirinhas das Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã e Piagaçu-Purus também receberam os kits | Foto: Divulgação

Por isso, desde o início da pandemia no Brasil, a P&G já doou mais de R$ 40 milhões em produtos de todas as marcas para pessoas em situação de vulnerabilidade e para profissionais de saúde, que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus.



Além disso, foram doadas 78 toneladas de cestas básicas, o equivalente a 360 mil reais em alimentos. Em Manaus, as doações da P&G já somam cerca de R$ 2,5 milhões e foram realizadas, principalmente, via parceiros como a própria FAS e a Cruz Vermelha. A companhia também fez doações diretas para hospitais e instituições de saúde como, por exemplo, o Hospital João Lúcio; Delphina Aziz; 28 de Agosto e Fundação de Medicina Tropical.

“Estamos comprometidos para que não falte nada às pessoas e estamos amparando cada um nesse processo. Fazer o bem, todos os dias, é nossa premissa para seguirmos juntos cuidando da sociedade”, completa Romero.

