Acidente: carreta tomba e interdita rua na Zona Norte de Manaus

Manaus - Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (2), na avenida Mulateiro, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 9h30.

Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a carreta estava transportando 40 toneladas de açúcar quando tentou subir a ladeira, mas o motorista perdeu o controle do veículo.

"O motorista não conseguiu subir a ladeira e a carreta começou a descer de ré. Atingiu a estrutura de uma casa e tombou," disse um agente do IMMU.

Ainda segundo o IMMU, o Detran foi chamado ao local para verificar os documentos da carreta.



O motorista não ficou ferido. O IMMU entrou em contato com a empresa responsável pela carreta e solicitou a remoção.

A via da rua Mulateiro ficou completamente interditada por conta do acidente e, por isso, agentes de trânsito estão no local e monitoram a área.



