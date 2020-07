Casa é invadida por micro-ônibus na Zona Leste de Manaus

Manaus- Que susto uma família levou na hora do almoço nesta quinta-feira (2) no bairro Cidade de Deus. Um micro-ônibus que realiza transporte privado para os moradores da Zona Leste entrou em uma residência. O motorista do Alternativo, que é popularmente conhecido como “Amarelinho” perdeu o controle do freio e acabou invadindo a casa. O caso ocorreu na avenida Nossa Senhora da Conceição.

Antônio Salazar de 39 anos é proprietário da casa atingida. Em entrevista ao Em Tempo o homem contou como foi o ocorrido. “Eu estava no supermercado quando vi a lotação passando muito rápido. Achei até uma velocidade grande para essa avenida. Quando vi, o veículo tinha entrado na nossa casa. Minha sogra tem 89 anos, possui deficiência visual, estou muito assustado até agora. Agradeço a Deus por nada ter acontecido conosco”, contou o trabalhador.

De acordo com os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária, a lotação iria subir a via principal, quando perdeu o controle e acabou gerando o acidente. Sem vítimas fatais, o ônibus permanece entre os destroços das paredes das casas.

As perdas até este momento são incalculáveis. No final da batida, alguns móveis e eletrodomésticos foram extraviados. Mas segundo Antônio, o condutor da lotação se responsabilizou em pagar todo o prejuízo financeiro.

"Ainda bem que ninguém ficou ferido. Bens materiais a gente recupera. Infelizmente essas coisas acontecem. Agora é se recuperar, erguer tudo e começar novamente", disse o dono do local.

