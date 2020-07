Maus-tratos: Animais são abandonados em feira no Nova Cidade

Os animais são abandonados em caixa, sacos e até presos em correntes | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- Sem comida, sem água e desamparados, todos os dias, animais estão sendo abandonados na zona Norte de Manaus. A Feira Livre do bairro Nova Cidade virou palco de abandono nos últimos meses. Bichos de várias espécies são deixados em caixas, sacolas ou amarrados em correntes. Muitas vezes são cadáveres, outras, eles acabam morrendo no local e os que sobrevivem é devido a solidariedade de algumas pessoas.

Indignados com a situação, moradores do bairro procuraram o EM TEMPO em busca de encontrar ajuda junto aos órgãos responsáveis. Wallesca Magalhães é testemunha desses crimes. Segundo ela, vários boletins de ocorrência foram registrados na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente Urbanismo (DEMA) mas o caso ainda não foi solucionado.

Muitos acabam morrendo sem chances | Foto: Arquivo Pessoal

“Sozinhos não estamos conseguindo, por isso estamos pedindo ajuda. Para que projetos de políticas públicas e conscientização sejam realizados. E no período de pandemia tudo piorou. Com os serviços de proteção suspensos, o número de animais abandonados triplicou. Eu não aguento mais ver essas crueldades. Tenho tentado alimentá-los como posso, mas muitos fazem ao contrário”, explicou a denunciante.

Se não fosse pela solidariedade dos comerciantes locais e dos populares, muitos animais também teriam morrido de fome e sede. No lugar é comum ver os animais com famintos, magros e com a saúde debilitada. Ainda não se sabe o motivo, mas a feira virou ponto de abandono no local. Várias cenas de abandono foram flagradas pelos vizinhos da feira, e o material já está nas mãos da polícia.

Gatos são abandonados recém-nascidos | Foto: Arquivo Pessoal

”O que estão fazendo é descarte de animais. De maneira cruel, eles colocam gatos em sacolas, muitas vezes fechadas e eles morrem asfixiados. Quando não, deixam cachorros amarrados em correntes com barras de ferro e eles ficam desesperados para correr atrás dos donos e acabam morrendo enforcados. Eles deixam filhotes e animais mais velhos e simplesmente vão embora”, contou Wallesca Magalhães.

Órgão Responsável

Procuramos a Dema para mais informações sobre este fato e em resposta foi afirmado que de acordo com a delegada Carla Biaggi, titular do órgão, essa denúncia já foi instaurado o procedimento criminal e todas as providências estão sendo tomadas com relação a autoria do crime, ou seja, por meio de investigação policial já está sendo apurado quem abandonou os animais.

Desnutrição é visível nos animais | Foto: Arquivo Pessoal





“Assim que identificados os responsáveis, estes serão indiciadas criminalmente para responder a processo judicial pelo crime de maus tratos a animais, pois o abandono configura crime de maus tratos”, falou Biaggi.

Vale ressaltar

A Dema não é responsável em resgastes de animais, nem tão pouco a destinação. A especializada cuida da parte criminal. Nessas situações, o ideal deve ser procurar as Organizações Não Governamentais (ONGs) ou protetores voluntários de animais precisar de apoio policial para fazer o resgate dos animais abandonados no lugar, a equipe da DEMA pode prestar o auxílio.

Os animais recebem ração de voluntários | Foto: Arquivo Pessoal

Pena

A Lei de Crimes Ambientais 9605/98 do Art. 32. Prevê pena de detenção, de três meses a um ano e multa.





