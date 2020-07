Caminhão derruba poste de energia elétrica na Zona Sul

O condutor do caminhão acabou fazendo uma manobra de ré e não avistou o poste. | Foto: Divulgação/ IMMU

Manaus- Um caminhão baú derrubou um poste de energia na avenida Tefé , rua Aires de Almeida, bairro Raiz (Zona Sul de Manaus), na manhã desta quinta-feira (2). O acidente envolveu três veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente ocorreu por volta das 11h40. O condutor do caminhão acabou fazendo uma manobra de ré e não avistou o poste.

A fiação ficou destruída e grande parte das residências na rua Aires de Almeida ficaram sem energia. O motorista que não foi identificado, não sofreu ferimento aparente e fugiu do local

| Foto: Divulgação/ IMMU

Durante a queda, o poste atingiu dois veículos que estavam estacionados do outro lado da rua. No fechamento desta matéria, um equipe da Amazonas Energia já estava realizando os trabalhos de manutenção no local e a previsão é que a energia seja restabelecida às 17h.





