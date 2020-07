Na pandemia, Bolsa Família vira vetor de coronavírus no interior

Manaus - Uma das principais características do novo coronavírus é a sua transmissão por meio de secreções que podem ser expelidas pelo corpo durante espirros e tosse ou até na fala. Dada essa realidade, há pelo menos quatro meses o mundo se isolou para evitar o contágio da Covid-19 em aglomerações, mas nem todos podem cumprir essa forma de prevenção. No interior do Amazonas, as agências da Caixa ficaram lotadas para atender à população que solicitou e precisa sacar os benefícios governamentais, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial de R$ 600.

Andreia, 32, é dona de casa e mora no município Careiro, na região metropolitana de Manaus. Ela preferiu não informar o sobrenome por medo de alguma represália, mas diz saber muito bem como é a realidade de quem precisa sacar o Bolsa Família na pandemia.

"Minha única dificuldade para receber [o benefício] é que não tem banco aqui onde moro. Tenho que ir em Manaus ou na cidade mais próxima [Careiro]", diz ela.

A amazonense afirma que as agências que frequenta costumam estar sempre lotadas, mesmo durante a pandemia. Além disso, Andreia reclama da demora no atendimento e diz que no mês passado foi pela manhã, mas só conseguiu ser atendida à tarde.

"Até tem uma prevenção, mas falha bastante. Dentro da agência eles separam as pessoas uma das outras, mas fora, enquanto estamos na fila, fica uma aglomeração, sim", relata a dona de casa.

Saque do Bolsa Família afeta indígenas

A lotação nas agências e lotéricas também é relatada por Nildo Fontes, vice-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn). Ele mora em São Gabriel da Cachoeira (distante 862 km de Manaus). O município nem sequer tem agência da Caixa Econômica Federal .

Nildo Fontes é ativista pelos direitos dos indígenas | Foto: Divulgação

"Muitos indígenas precisam sair das aldeias para conseguir sacar o Bolsa Família. E isso tem feito muitos se infectarem, digo para você. A aglomeração nas agências é grande e infelizmente eles precisam passar por isso para ter algum dinheiro para sobreviver", relata Nildo.

O vice-presidente da Foirn retrata o caso de muitos indígenas que precisam de benefícios governamentais, já que a maioria deles estão associados à pobreza e más condições de trabalho. No Brasil, um dado ainda de 2016 - mas um dos mais 'atuais' sobre o assunto - aponta que quase metade dos indígenas (49%) vive na classe E, considerada mais pobre. Do total de indígenas no País, que é de cerca de 869,9 mil, 18% (156 mil) vivem na extrema pobreza. O dado sobre a quantidade de indígenas é da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o econômico é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Posição do governo federal

Durante a pandemia, o Ministério da Cidadania, responsável por pagar o Bolsa Família, lançou uma cartilha informacional para os beneficiários. Além de tratar de temas como quem pode receber o auxílio e quais documentos são necessários, o documento trata também das pessoas que moram em áreas distantes ou com dificuldade de internet.

Beneficiários precisam se dirigir a lotéricas ou agências da Caixa para sacar o benefício | Foto: Lucas Silva

A cartilha foi enviada ao EM TEMPO, quando este solicitou do governo federal uma posição sobre quais medidas estavam sendo tomadas para ajudar ribeirinhos, indígenas e pessoas que moram em áreas de difícil acesso. O documento trata tanto do Bolsa Família quanto do Auxílio Emergencial da pandemia.

Para quem tem dificuldade de acesso à internet na hora de solicitar algum dos benefícios, o Ministério da Cidadania aconselha que espere para ir resolver a situação em uma cidade mais próxima. O mesmo vale para quem já solicitou o benefício e necessita de outros tipos de atendimento e não pode fazer pelo celular.

A pasta não dá outras opções além da possibilidade de as pessoas esperarem para tentar requerer os auxílios em uma cidade mais próxima, o que dificulta a realidade de quem já está parado em casa, em quarentena e precisa buscar alternativas de renda.

O Ministério da Cidadania não respondeu o EM TEMPO sobre as lotações nas agências bancárias e o que pode ser feito para minimizar o problema.

Aglomeração tornou interior o pico da pandemia no AM

No Amazonas, após a capital reduzir o número de mortes e infectados, a impressão que ficou no ar é que o pior tinha passado. No entanto, o interior do Estado ainda sofre com a doença e tem enterrado amazonenses todos os dias.

Protesto com pedido de ajuda ocorrido em São Gabriel da Cachoeira, em maio | Foto: Paulo Desana/Amazônia Real

Além disso, a aglomeração no interior não se resume às agências bancárias ou ao Bolsa Família. Embora os municípios estejam vendo os casos de Covid-19 e as mortes aumentarem, parte deles ainda vive uma realidade onde 'não existe pandemia'. Dados coletados por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas mostram como a maioria das cidades interioranas aderiu - ou não - às medidas de distanciamento social.

Por decretos de prefeitos, dos 59 'municípios infectados' com a doença', apenas uma cidade restringiu a circulação de crianças e idosos. Também deste total, apenas 39 decretaram a suspensão de serviços não essenciais. Por último, apenas oito municípios proibiram eventos públicos.

Além de Manaus, o TOP cinco de cidades com mais infectados é preenchido por Coari (3.767); Manacapuru (3.134); Tefé (2.784); São Gabriel da Cachoeira (2.703); Parintins (2.550). ¨61 dos 62 municípios do Amazonas registraram casos da doença. Envira é a única exceção.

Já as mortes ocorreram em 55 municípios. Na lista dos maiores números de óbitos estão Manacapuru (125); Coari (84); Tefé (79); Parintins (78); Tabatinga (74). Os dois dados são os registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) até esta terça-feira (30).

Leia Mais:

Indígenas decidem entre contrair Covid-19 ou sacar auxílio emergencial

Cheia de rios na Amazônia pode trazer fome, diz pesquisa