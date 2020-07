4ª edição do Muda Manaus é suspensa por conta da pandemia

A nova data da 4ª edição do Muda Manaus ainda será definida | Foto: Arthur Castro

Manaus - Devido à alta procura pelos serviços ofertados na quarta edição do programa “Muda Manaus”, o Governo do Amazonas decidiu pela suspensão das atividades, que deverão ser retomadas em nova data, ainda a ser definida.

Por entender que ainda vivenciamos um momento de enfrentamento à Covid-19 e para garantir o acesso dos cidadãos aos serviços, o Governo do Amazonas ressaltou que foram adotadas rigorosas medidas de segurança sanitária, como aferimento de temperatura corporal, álcool gel 70% à disposição e oferta de máscaras faciais para aqueles que não possuíam a proteção individual obrigatória, além da orientação quanto ao distanciamento social durante a espera pelo atendimento.

Mesmo descentralizando as atividades, que ocorreram nas escolas estaduais Wilma Vitoriano Geber e Frei Mario Monacelli, no bairro Cidade de Deus , Zona Norte da capital, o volume de pessoas em busca dos serviços dos 22 órgãos envolvidos no “Muda Manaus” apresentou-se maior do que o esperado. Cartazes e folhetos foram afixados com os horários de atendimento, e a comunidade procurou os serviços com muita antecedência de horário. Tal conduta resultou na formação de filas do lado de fora das escolas. Apesar disso, todos que procuraram os serviços oferecidos nesta quinta-feira (2) foram atendidos.

* Com informações da assessoria