Homem está desparecido há 9 dias em mata de Maués e buscas continuam

O homem está desaparecido há nove dias | Foto: Divulgação

Maués – As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e da Polícia Civil de Maués continuam as busca por Hudson George Bezerra Barata, de 28 anos, que está desaparecido há 9 dias em uma área de mata no município, distante 258 quilômetros da capital amazonense.

Segundo informações, desde o dia 24 de junho, Hudson entrou na área de mata e não retornou para casa. A comunidade ribeirinha está reunida para tentar localizar o homem na área de densa floresta.

Na quinta-feira (2), a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) da Policia Militar do Estado do Amazonas (PM-AM), Companhia de Operações Especiais (COE), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas intensificaram a procura.

As buscas continuam | Foto: Divulgação

Outros casos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, em 2019, houve 11 ocorrências de pessoas perdidas em área de mata no Amazonas. Até o mês de abril deste ano, houve sete ocorrências, sendo quatro somente no mês de abril.

Em abril de 2019, o missionário Vladimir Menezes Cunha, de 59 anos, também estava há nove dias desaparecido na mata, nas proximidades da Comunidade Indígena do Limoeiro, localizada no município de Lábrea, a 852 quilômetros de Manaus.

Ele foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), integrantes do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), abatido e com desidratação, mas com o quadro de saúde estável.

Em Santa Isabel do Rio Negro, um homem se perdeu em plena floresta amazônica e, mesmo após ser picado por uma cobra, conseguiu sobreviver. Ele ficou mais de 10 dias perdido na mata.

O piaçaveiro, conhecido como "Ledão", estava perdido na mata desde o dia 22 de abril quando saiu para caçar no rio Darahá. Ele relata que os dias em que esteve perdido na mata sobreviveu alimentando-se de frutos da floresta e bebendo água da chuva.

