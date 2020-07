Ônibus perde força em ladeira, desce de ré e atinge casa em Manaus

O ônibus atingiu parte da residência | Foto: Divulgação

Manaus - Um ônibus do transporte público de Manaus destruiu parte de uma casa, na manhã desta sexta-feira (3), na rua Espigão, bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte de Manaus.

De acordo com as testemunhas, o acidente aconteceu quando o motorista do ônibus subia a ladeira. O coletivo teria perdido a força, voltou de ré e atingiu a estrutura da residência. Ninguém ficou ferido.

Funcionários da empresa Açaí foram acionados para o local. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também foram chamados devido ao congestionamento que o acidente causou.

Leia mais:

Pastor é preso acusado de estuprar filhas de fiéis em Manaus

Criminosos encurralam e executam homem em beco na Compensa