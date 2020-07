Julho Amarelo alerta sobre prevenção precoce das hepatites virais

Manaus- Na campanha Julho Amarelo 2020, que trata do combate às hepatites virais, a Prefeitura de Manaus pretende reforçar o alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce durante todo o mês. Para combater a doença, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) possui 133 unidades de saúde para realização de testes rápidos para as hepatites B e C, além de HIV e sífilis, e a imunização para hepatites B e A estão disponíveis nas salas de vacina da rede municipal.

A chefe do Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/AIDS) e Hepatites Virais da Semsa, enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus, explica que, mesmo com a necessidade de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19, os profissionais das unidades de saúde irão trabalhar na orientação da população sobre o uso do preservativo para a prevenção às hepatites virais e na oferta do teste rápido para hepatites B e C, além da vacina contra a hepatite A para crianças e a vacina contra hepatite B.

Os preservativos masculinos estão disponíveis em todas as unidades de saúde e são dispensados para o público sem necessidade de cadastro, para retirada imediata pelo usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), de forma gratuita.

“Desde o início da pandemia, foi registrada uma redução na procura pelo teste rápido nas unidades de saúde. Como consequência, o número de casos diagnosticados este ano apresentou uma queda. Isso significa que muitos casos ainda não foram notificados, o paciente não sabe que tem a doença e não está em tratamento, mantendo a cadeia de transmissão da infecção”, explica Rita de Cássia.

Casos

Dados coletados por meio do Sistema de Notificação de Agravos (Sinan) mostram que foram diagnosticados 968 casos de hepatites virais em Manaus no ano de 2019, sendo prevalentes os tipos B, com 347 casos, e o tipo C, com 174 casos confirmados. Em 2020, já foram diagnosticados 132 casos de hepatites, sendo 39 de hepatite B e 24 casos de hepatite C (dados extraídos em 2/7/2020).

“Os dados de 2020, em virtude do cenário atual de pandemia, podem não expressar a situação real do agravo, uma vez que a procura de testes foi muito baixa devido às recomendações para ficar em casa e evitar aglomerações. Mas o cenário de 2019 já apontava uma tendência de queda dos números nos últimos quatro anos no registro de casos”, afirmou a enfermeira.

Infecções

A hepatite é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Existem, ainda, os vírus D e E. Como é uma doença que não apresenta sintomas no início, muitas pessoas são portadoras dos vírus B ou C e não sabem, correndo o risco de evolução para doenças crônicas que podem provocar danos graves ao fígado, causando cirrose e câncer.

Os tipos B, C e D são as formas mais graves, com transmissão por relação sexual desprotegida, transfusão sanguínea e derivados do sangue contaminado, assim como o compartilhamento de seringas, escova de dente, lâmina de barbear, alicate de unha e outros objetos perfurocortantes.

Já Hepatite A é transmitida por via oral-fecal, de uma pessoa infectada para outra saudável e mediante alimentos ou água contaminada.

De modo geral, os cuidados necessários para a prevenção das hepatites incluem a adoção das seguintes medidas: lavar as mãos após ir ao banheiro e antes de comer; lavar os alimentos antes do consumo; cozinhar bem os alimentos antes do consumo; ingerir água limpa; ter cuidado no manuseio de instrumentos cortantes; adotar instrumentos pessoais de beleza, tais como pinça, tesoura de unhas, etc.; usar individualmente seus próprios objetos de higiene; usar preservativo nas relações sexuais; utilizar agulhas e seringas descartáveis.

