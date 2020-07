Inscrições do Prêmio SDSN Amazônia foram prorrogadas até 10 de julho

Amazonas - As inscrições para a terceira edição do Prêmio SDSN Amazônia foram prorrogadas até o dia 10 de julho. A iniciativa, promovida pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), premiará três soluções de enfrentamento à Covid-19 na Pan-Amazônia com um total de 3,5 mil dólares. O cadastro das propostas deve ser realizado através do link: bit.ly/FormSDSNAmazonia2020 .

Podem participar do prêmio universidades, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil filiadas à rede SDSN Amazônia nos nove países da Bacia Amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. As instituições que não integram a rede podem fazer o pedido de adesão preenchendo o formulário de filiação no site: unsdsn.org/join .

Nesta edição, o foco são iniciativas que já estão em curso, voltadas para o combate ao novo coronavírus em comunidades indígenas, tradicionais e urbanas de baixa renda. O objetivo é identificar, dar visibilidade e incentivar soluções que estão garantindo apoio a essas populações, particularmente vulneráveis devido ao seu isolamento e acesso limitado à cuidados médicos.

A premiação vai considerar projetos nas categorias: acesso à serviço de saúde, educação, alimentos, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, consumo e produção sustentável, além de ações para o período pós-Covid.

Os 20 projetos mais relevantes serão publicados na Plataforma de Soluções Sustentáveis da SDSN Amazônia ( http://maps.sdsn-amazonia.org/ ), uma plataforma on-line, georreferenciada e trilíngue (português, espanhol e inglês) que difunde novas tecnologias, modelos de negócios e políticas com potencial impacto transformador no desenvolvimento sustentável da região.

Um evento de premiação será realizado no dia 28 de julho para apresentar as cinco melhores soluções. Três delas receberão prêmios em dinheiro: o primeiro lugar receberá 2 mil dólares, o segundo lugar ganha mil dólares e o terceiro colocado 500 dólares.

Apoio à soluções em PDI

A SDSN Amazônia também está com inscrições abertas para o edital de apoio à projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) para enfrentamento da Covid-19, promovido em parceria com o Instituto Amigos da Amazônia (iAMA).

A iniciativa é voltada para membros da rede e oferecerá financiamento de até 5 mil dólares para dois projetos que contribuam para a contenção e mitigação da pandemia do novo coronavírus na Pan-Amazônia.

Os interessados podem realizar a submissão de propostas até o dia 8 de julho, por meio do link: bit.ly/financ2020. A divulgação do resultado da chamada, com o anúncio dos dois projetos selecionados, será feita no dia 17 de julho. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail: [email protected]

Leia mais:

Iniciativa oferece financiamento de até US$ 5 mil para projetos

Fundo arrecada recursos para enfrentamento da Covid-19 na Amazônia