Motocicleta pega fogo na avenida das Torres após colisão

Com o impacto, a motocicleta de modelo Factor e cor vermelha pegou fogo imediatamente | Foto: Divulgação

Manaus- Um carro e uma moto colidiram na noite de quinta-feira (02), na avenida Governador José Lindoso mas conhecida como avenidas das torres (Zona Norte de Manaus). Com o impacto, a motocicleta de modelo Factor e cor vermelha pegou fogo imediatamente. De acordo com informações, os condutores passam bem e receberam os primeiros socorros no local.

A colisão foi em um cruzamento da avenida e o transporte de duas rodas teve perda total no sinistro. O condutor do carro de passeio, teve algumas escoriações e o piloto foi socorrido e levado por uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que chegaram ao local e contiveram as chamas do veículo. Um auto bomba tanque (ABT-25) do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) e o Apoio Rápido (AR-47) estiveram na ocorrência. Os militares, também prestaram os atendimentos às vítimas que estavam visivelmente abaladas e em choque.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve na atendendo a ocorrência | Foto: Divulgação

O que leva um veículo a pegar fogo?

Ainda não se sabe o real motivo do sinistro, mas de acordo com explicações do sargento, Denis Wilson, do Corpo de Bombeiros, existe uma proposição.

“Em uma situação como esta, suponho que o tanque tenha estourado e começado a vazar gasolina. E deve ter entrado em contato com algum metal aquecido, por isso a moto dever ter incendiado”, explicou o sargento sobre uma das possibilidades das chamas na motocicleta.





