Frentista sofre acidente de moto em frente a hospital na Zona Leste

Manaus - Um frentista, que não teve o nome revelado, sofreu um acidente de trânsito no final da tarde desta sexta-feira (3), por volta das 17h20, na frente do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. Mesmo nas proximidades da unidade hospitalar, ele ainda aguardou vários minutos para ser atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme testemunhas, o frentista estava trafegando pela avenida Autaz Mirim, em uma motocicleta modelo Honda CG Titan, de cor azul, quando foi batido por um carro e acabou derrapando na pista. Ele caiu e ficou agonizando, enquanto o motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

Vários pedestres pararam para socorrer a vítima e se mostraram revoltados pela demora da ambulância devido ao local do acidente ser em frente a um hospital.

A vítima estava consciente e ficou com uma perna machucada. Não há informações sobre o estado de saúde dele.