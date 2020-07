Videoaula incentiva plantio de hortas domésticas em Manaus

Esta é a quinta aula online produzida pela Semmas durante a pandemia | Foto: Divulgação

Manaus - Ter em casa uma horta e poder cuidar dela é muito mais simples do que se imagina, ainda mais em tempos de isolamento social. O projeto “Minicursos On-Line”, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, mostra isso ao disponibilizar a partir desta sexta-feira, 3/7, a videoaula “Horta doméstica em PET”, a quinta produzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) , com a finalidade de ampliar o acesso da população aos conteúdos das oficinas e minicursos ambientais, antes oferecidos presencialmente pelas secretarias, e atualmente suspensos em virtude da pandemia de Covid-19.

Desta vez, a videoaula conta com duas instrutoras, a técnica em educação ambiental Thesca Godinho e a engenheira florestal Conceição Vargas, que ensinam como fazer o reaproveitamento de resíduos e o plantio de forma adequada de hortaliças e plantas medicinais que podem ser utilizadas diariamente.

"Desta vez, mostramos como fazer os cortes que permitem transformar garrafas PET e embalagens de amaciante em simpáticos canteiros, lembrando que outros tantos materiais podem servir para esse fim, tais como lata de leite, caixinhas de leite, pneu, entre outros ", observa Godinho.

Para Conceição Vargas, ter canteiros de hortaliças em casa é também uma forma de se conectar com o meio ambiente. A engenheira florestal ensinou como fazer o preparo da terra e o plantio propriamente dito. As videoaulas são disponibilizadas semanalmente em todas as plataformas digitais, da Semmas, e no canal do YouTube, da Prefeitura de Manaus.

