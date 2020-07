Aeroporto Internacional de Manaus está proibido de receber gringos

Manaus- Cumprindo a portaria Portaria 340/2020, o Governo Federal informou que apenas quatro unidades do Brasil podem receber imigrantes durante a pandemia de coronavírus. O documento assinado pelos ministros da Casa Civil, da Justiça, da Infraestrutura e da Saúde não incluiu o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na lista.

Os aeroportos de Guarulhos/SP, Tom Jobim/RJ, Viracopos/Campinas e Juscelino Kubitschek/Brasília estão autorizados a receber os estrangeiros e em casos extraordinários. De acordo com o documento assinado pelos ministros da Casa Civil, da Justiça, da Infraestrutura e da Saúde. A restrição excepcional e temporária de estrangeiros no país entrou em vigor desde maio deste ano.

Com a publicação no diário oficial, o novo prazo de vigência da portaria é 31 de julho. Com isso, renovou por mais 30 dias a restrição de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade. No documento, estão ratificadas as proibições também por rodovias, estradas ou quaisquer outros meios terrestres. Os transportes fluviais e/ou hidroviários permanecem proibidos.

Medida

A medida de prevenção a Covid-19 é uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diante da pandemia que acometeu o mundo. Estes prazos podem ser prorrogados ou encerrados conforme a avaliação técnica e estruturada da Agência.

Aeroportos no Interior AM

Em Lábrea, a Prefeitura decretou fechamento total da cidade aeroporto da cidade nesta quinta-feira (2), em razão do aumento dos casos de Covid-19 e da alta ocupação da rede hospitalar da cidade. A informação é da empresa VOEPASS Linhas Aéreas, que fornece o transporte aéreo para o lugar.

De acordo com a empresa de aviação, os voos programados pela VOEPASS para serem retomados para esta sexta-feira (03) foram suspensos, em razão do fechamento do aeroporto Willian Lopes Malagueta. A determinação se estende para todo o mês de julho. Segundo informação da Prefeitura de Lábrea, a suspensão das operações se baseia no alto índice de contaminação pelo COVID-19 e da alta ocupação da rede hospitalar local.

Leia Mais:

Número de espancamentos em bandidos cresce em Manaus

Motocicleta pega fogo na avenida das Torres após colisão