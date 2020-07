Veteranos da polícia do exército fazem feijoada beneficente em Manaus

A feijoada beneficente para ajudar Everton Braga custa R$10 e tem taxa de entrega grátis | Foto: Divulgação

Manaus - Em um gesto de solidariedade, veteranos da 12ª Companhia de Polícia do Exército realizam neste sábado (4) uma feijoada beneficente no valor de R$10, com entrega grátis para toda a cidade de Manaus. O evento busca ajudar o ex-companheiro e agora taxista, Everton Braga, impossibilitado de trabalhar.

De acordo com o organizador Astroagildo Souza dos Santos, de 51 anos, o grupo de veteranos da polícia do exército se compadeceu com a causa do amigo, que conhece há 30 anos, e se mobilizou para conseguir ajuda.

"Esse dinheiro é para ele comprar medicamentos, sobreviver com a família", diz.

Sítio Cincinato's antes de começar o evento | Foto: Divulgação

Everton Braga esclarece que, atualmente, possui uma despesa de aproximadamente R$ 2 mil mensais com aparatos médicos. Ele tem diabetes e, após um procedimento cirúrgico no pé, não tem condições de exercer a função de taxista.

"Não posso sair de casa para fazer o tratamento na Unidade Básica de Saúde, então preciso pagar um enfermeiro mensalmente para fazer meu curativo, além da compra de remédios. Graças a Deus, todo mundo está vestindo a camisa e me ajudando. Estou desde abril sem trabalhar", explica o ex-policial do Exército.

Os preparativos estão todos a postos para começar as entregas | Foto: Divulgação

Os pedidos está sendo preparados no Sítio Cincinato's, localizado na rua Portugal, 2080, Conjunto Eldorado, na zona Centro-Sul de Manaus. Até o momento, já foram arrecadados R$3 mil com a venda de ingressos para comparecer no local. A maioria das pessoas, segundo Astroagildo, prefere pela opção delivery. E você pode fazer o seu pedido pelo telefone 98260-4934, lembrando que é grátis para toda a cidade.